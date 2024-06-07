31 Mart Yerel Seçimlerinden istediğini alamayan İYİ Parti, seçimden kısa süre sonra genel başkanlık için kurultay'a gitmişti. Yapılan kurultay sonrası genel başkanlığa Müsavat Dervişoğlu seçilmişti. Seçimin ardından gözlerden kaybolan Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirince tüm gözler yeniden kendisine çevrildi.

Gerçekleştirilen bu görüşme İYİ Parti kanadında da tartışmalara neden oldu. Akşener'in siyasete devam edip etmeyeceği soruları akıllara gelirken, gazeteci Handan Fırat dikkat çeken bir ifade kullanarak,"İYİ Parti Genel Başkanlığını bırakmış da olsa Meral Akşener’i siyasette önümüzdeki süreçte de bir aktör olarak göreceğimiz anlaşıldı" diye yazdı.

Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan İle MHP lideri Devlet Bahçeli'yle aralarındaki gergiliğin bir süre önce sona erdiğini belirten Fırat, 'Anayasa yapım sürecinde Akşener’i de sahnede görmek kimseye sürpriz olmasın' dedi.

Ayrıca Ankara kulislerinden aldığı dikkat çeken bilgileri aktaran Fırat,"Benim duyduğum, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mustafa Kemal Mahallesi’nde tuttuğu ofis gibi Akşener de Ankara’da Cinnah Caddesi’nde bir ofis kurarak, çalışmalarını oradan sürdürmeyi planlıyor. Önümüzdeki günler neler getirecek göreceğiz." dedi.