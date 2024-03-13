Göz Kuruluğuna Ne İyi Gelir?

Gözler, gözleriniz için yeterli yağlama sağlayamadığında ortaya çıkan yaygın bir rahatsızlıktır. Gözyaşları birçok nedenden dolayı yetersiz olabilir. Örneğin, yeterince gözyaşı çıkarmazsanız ya da kalitesiz gözyaşı çıkarırsanız kuru gözler oluşabilir.

Kuru gözler rahatsızlık duyar. Kuru gözlerin varsa, gözlerin sokabilir veya yanabilir. Bisiklete binerken veya bilgisayar ekranına birkaç saat baktıktan sonra, uçakta, klimalı odada, belirli durumlarda kuru gözlerle karşılaşabilirsiniz.

Kuru gözle ilgili uygulamalar size daha rahat edebilir. Bu tedaviler yaşam tarzı değişiklikleri ve göz damlası içerebilir. Kuru gözlerin semptomlarını kontrol etmek için muhtemelen bu önlemleri süresiz almanız gerekecektir.

Göz Kuruluğu Belirtileri

Genellikle her iki gözü de etkileyen belirtiler ve semptomlar şunları içerebilir:

Gözlerinde batma, yanma veya cızırtı hissi

Gözlerinizdeki veya etrafınızdaki lifli mukus

Işığa duyarlılık

Göz kızarıklık

Gözlerinde bir şey hissetme hissi

Kontakt lens kullanımı zorluğu

Gece sürüşünde zorluk

Gözlerin tahrişine vücudun verdiği tepki olan sulu gözler

Bulanık görme veya göz yorgunluğu

Göz kuruluğu için ne zaman doktor yardımı almak gerekir?

Kırmızı, tahriş olmuş, yorgun veya ağrılı gözler de dahil olmak üzere uzun süreli göz ve belirtileri olan doktorunuza başvurun. Doktorunuz gözlerinizi rahatsız eden şeyleri belirlemek veya bir uzmana yönlendirmek için adımlar atabilir.

Gözlerinde kaşıntı, kızarıklık ve tahriş gibi belirtiler varsa, acilen bir doktora görünmelisiniz. Ayrıca, özellikle görüşünüzde bulanık görme veya ani büzülme yaşarsanız ve gözünüzde ağrı varsa, mümkün olan en kısa sürede tedavi edilmelidir. Bir optometrist veya göz doktoru, bunun için gözlerinizi neyin rahatsız ettiğini belirlemek için sizi uzmana yönlendirebilir. Uzman genellikle göz muayeneleri yapar. Test cihazı, gözyaşları hacimle ölçer ve aynı zamanda gözyaşı yüzeyinin göz yüzeyinden ne kadar çabuk buharlaştığını ölçer. Bu ölçüm, yağ boncuklarını kontrol etmek için yapılır.

Göz Kuruluğuna Ne İyi Gelir?

Göz kuruluğu tedavisi, gözde kaybedilen gözyaşı miktarını geri kazandırılması için gereklidir. Genellikle evde ya da reçetesiz ilaçlar kullanarak göz kuruluğu giderilebilir.

Göz kuruluğu için damla

En yaygın tedavi türü, over-the-counter göz damlasıdır. Göze damla uygulanması yapay bir göz yaşıdır. Bu damlalar ekonomik kadar etkili ve uygulanması kolaydır. Birçok göz damlası türü vardır. Bazıları göz yüzeyinde iyileşmeye katkıda bulunmak için elektrolitler, potasyum ve bikarbonat gibi maddeler içerir. Diğerleri göz yüzeyini daha uzun süre nemli tutacak bileşikler içerir. Suni gözyaşları için iki ana grup vardır: koruyucu ve iyileştirici olanlar. Göz damlası koruyucu olarak en çok kullanılan yöntemdir. Bu damlalar genellikle çok dozlu şişelerde satılır. Kapalı ve açılmamış doz şişeleri, bakteriyel büyümeyi engelleyen kimyasal maddeler içerir. Ancak, bazı kişilerde bu göz damlaları tahrişe neden olabilir veya alerjik reaksiyona neden olabilir. Hangi tedavinin sizin için en iyi olacağını belirlemek zordur. Size en uygun kirpikleri bulmadan önce, birkaç farklı üreticiyi deneyebilirsiniz. Ana göz damlası üreticileri:

– CIBA

– Alcon

– Visine

– Systane

– Allergan

Göz Kuruluğuna Evde Tedavi

Göz kuruluğunu önlemek ya da oluşan göz kuruluğunu gidermek için bazı konularda dikkatli olmanız gerekir.

– Uzun süre bilgisayar başında vakit geçirmeyin ya da kitap okumayın. Sık sık ara vererek gözlerinizi dinlendirin.

– Havadaki nem oranını artırın.

– Klima, fan ya da rüzgar gibi dış etkenlerin gözlerinize temas etmesinden kaçının.

– Güneşli havalarda dışarıda güneş gözlüğü takın.

– Sigara içen insanlar ve sigara dumanından kaçının.

– Sigara içmeyi bırakın.

Göz bölgesini rahatlatmak için doktorunuza danışarak gözlerinize merhem ve yağlama teknikleri veya sıcak kompres teknikleri uygulayabilirsiniz. Oftalmolog için iyi olan besinler de diyete eklenmelidir.

Göz Kuruluğu Nasıl Geçer?

Bilgisayar ekranına uzun süre bakmayın, güneşli havalarda güneş gözlüğü kullanın ve duman, rüzgar, nem gibi dış etkenlerden kaçının. Bu göz kuruluğu oluşumunu engellemeye yardımcı olacaktır. Komplikasyonlar için göz kapağı için göz damlası ve merhem kullanabilirsiniz.

Kuru gözler, yeterli gözyaşı olmamasından kaynaklanır. Göz yaşlarınız karmaşık bir su, yağ ve mukus karışımıdır. Bu karışım gözünüzün yüzeyini pürüzsüz ve temiz hale getirmeye yardımcı olur ve gözlerinizi enfeksiyondan korumanıza yardımcı olur.

Bazı insanlar için kuru gözlerin nedeni gözyaşı üretimini azaltmaktadır. Diğerleri için gözyaşı buharlaşması ve gözyaşlarınızın makyajındaki dengesizlik artmıştır.

Yardımcı olmak için birkaç saniye boyunca tekrar tekrar yanıp söner.

Çevrenizden haberdar olun. Yüksek irtifada, çöl alanlarında ve uçaklarda hava çok kuru olabilir. Böyle bir ortamda zaman geçirirken göz yaşlarınızdaki buharlaşmayı en aza indirmek için gözlerinizi birkaç dakika boyunca sık sık kapatmak yararlı olabilir.

Bilgisayarınızın ekranını göz seviyesinin altına yerleştirin. Bilgisayarınızın ekranı göz seviyesinin üzerindeyse, ekranı görüntülemek için gözlerinizi daha geniş açacaksınız. Bilgisayar ekranınızı göz seviyesinin altına yerleştirin, böylece gözlerinizi geniş açmayacaksınız. Bu, gözleriniz arasındaki göz yaşlarının buharlaşmasını yavaşlatmaya yardımcı olabilir.

Sigara içmeyi bırakın ve sigara içmeyin. Sigara içiyorsanız, doktorunuzdan sizin için çalışacak bir sigarayı bırakma stratejisi geliştirmesini isteyin. Sigara içmiyorsan, insanlardan uzak dur. Duman kuru göz belirtilerini daha da kötüleştirebilir.

Düzenli gözyaşı kullanın. Kronik kuru gözleriniz varsa, gözleriniz iyi yağlanmış halde tutmak için iyi hissettiğinizde bile göz damlaları kullanın.

Azaltılmış Gözyaşı Üretimi

Yeterince gözyaşı üretemediğinizde kuru gözler oluşabilir. Bu durum için tıbbi terim keratokonjunktivitis sicca’dır (ker-uh-toe-kun-junk-tih-VY-tis SIK-uh). Azaltılmış gözyaşı üretiminin yaygın nedenleri arasında şunlar bulunur:

Yaşlanma

Diyabet, romatoid artrit, lupus, skleroderma, Sjogren sendromu, tiroid bozuklukları ve A vitamini eksikliği gibi belirli tıbbi durumlar

Antihistaminikler, dekonjestanlar, hormon replasman tedavisi, antidepresanlar ve yüksek tansiyon, akne, doğum kontrolü ve Parkinson hastalığı için ilaçlar da dahil olmak üzere belirli ilaçlar

Lazer göz ameliyatı, bu prosedür ile ilgili kuru gözlerin belirtileri genellikle geçicidir

İltihap veya radyasyondan kaynaklanan bez hasarını

Artan gözyaşı buharlaşması

Artan gözyaşı buharlaşmasının yaygın nedenleri arasında şunlar bulunur:

Rüzgar, duman veya kuru hava

Örneğin, okurken, araba kullanırken veya bilgisayarda çalışırken yoğunlaştığınız zaman daha az yanıp sönen yanıp sönme.

Kapakların dışa açılması (ektropion) ve kapakların dönüşü (entropion) gibi göz kapağı problemleri

Gözyaşı kompozisyonunda dengesizlik

Gözyaşı filminin üç temel katmanı vardır: yağ, su ve mukus. Bu tabakaların herhangi biriyle ilgili sorunlar kuru gözlere neden olabilir. Örneğin, göz kapaklarınızın kenarlarındaki küçük bezler tarafından üretilen yağ filmi (meibomian bezleri) tıkanabilir. Bloke meibomian bezleri, göz kapaklarının (blefarit), rosacea veya diğer cilt bozukluklarının kenarı boyunca inflamasyonu olan kişilerde daha yaygındır.

Göz Kuruluğuna Risk Faktörleri

Kuru gözlerle karşılaşma olasılığını artıran faktörler şunlardır:

50 yaşından büyük olmak. Yaşlandıkça gözyaşı üretimi azalır. Kuru gözler 50 yaşın üstündeki kişilerde yaygındır.

Bir kadın olmak. Özellikle gözyaşı olmaması kadınlarda daha sık görülür, özellikle de hamilelikten kaynaklanan hormonal değişiklikler yaşarsa, doğum kontrol hapları veya menopoz kullanır.

Balık, ceviz ve bitkisel yağlarda bulunan, karaciğer, havuç ve brokoli veya düşük omega-3 yağ asitlerinde bulunan A vitamininin düşük olduğu bir diyet yeme

Kontakt lensler giyiyor

Göz Kuruluğu Komplikasyonlar

Kuru gözlere sahip olanlar bu komplikasyonları yaşayabilir:

Göz enfeksiyonları: Göz yaşlarınız gözünüzün yüzeyini enfeksiyondan korur. Yeterli gözyaşı olmadan, göz enfeksiyonu riskiniz artabilir.

Gözlerinizin yüzeyinde hasar: Eğer tedavi edilmezse, şiddetli kuru gözler göz iltihabına, kornea yüzeyinin aşınmasına, kornea ülserine ve görme sorunlarına yol açabilir.

Düşük yaşam kalitesi: Kuru gözler, okuma gibi günlük aktiviteleri gerçekleştirmeyi zorlaştırabilir.

Göz Kuruluğu Önleme



Kuru gözlerle karşılaşırsanız, belirtilerinize neden olması muhtemel olan durumlara dikkat edin. Daha sonra kuru göz belirtilerinizi önlemek için bu durumlardan kaçınmanın yollarını bulun. Örneğin:

Gözünüzde hava üflemelarından kaçının. Saç kurutma makinelerini, araba ısıtıcılarını, klimaları veya fanları gözünüze doğrultmayın.

Havaya nem katın. Kışın nemlendirici, iç mekan havasına nemi ekleyebilir.

Sararma güneş gözlüğü veya diğer koruyucu gözlük giymeyi düşünün. Rüzgar ve kuru havayı engellemek için gözlüklerin üst ve yan taraflarına güvenlik kalkanları eklenebilir. Gözlüklerinizi satın aldığınız kalkanları sorun.

Uzun görevler sırasında göz molaları alın. Okuma veya görsel konsantrasyon gerektiren başka bir görev yapıyorsanız, periyodik göz molaları alın. Gözlerini birkaç dakika kapat. Ya da gözyaşlarınızın gözlerinizin üzerine yayılmasına