Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi 2. Güçlü Sokak üzerinde bulunan bir ikamette iddiaya göre doğalgaz sebebiyle çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hastane yakınında bulunan yangın sebebiyle çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.