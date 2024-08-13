İngiltere'nin Southport bölgesinde 29 Temmuz'da düzenlenen bıçaklı saldırının ardından başlayan şiddet olaylarında gözaltına alınanların sayısı 1.024'e yükseldi. Gözaltına alınan 575 kişi hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Southport'ta bir dans okuluna yönelik gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3 kız çocuğunun hayatını kaybetmesi üzerine, sosyal medyada yayılan yanlış bilgiler şiddet olaylarına yol açtı. Polis, olaylarla bağlantılı olarak 1.024 kişinin gözaltına alındığını ve 575'ine suçlamalar yöneltildiğini duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında 69 yaşındaki bir kişi ile 11 yaşındaki bir çocuk da bulunuyor.

*NE OLMUŞTU?*

Southport'taki saldırının ardından, bazı sosyal medya hesapları ve haber siteleri saldırganın Müslüman bir sığınmacı olduğu yönünde iddialar yaymıştı. Ancak polis, saldırganın Cardiff doğumlu 17 yaşında bir genç olduğunu açıkladı. Buna rağmen aşırı sağcı gruplar, Müslümanlara ve göçmenlere karşı protestolar düzenledi. Bu eylemler İngiltere'nin birçok kentine yayıldı.