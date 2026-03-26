Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretine değinen Leavitt, "Başkan Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile uzun süredir beklenen görüşmesi, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde Pekin'de gerçekleşecek. Ayrıca First Lady Melania ve Başkan Trump, Başkan Xi ve eşi Bayan Peng'e bu yıl daha sonra açıklanacak bir tarihte Washington'da yapılacak bir ziyarette ev sahipliği yapacak" dedi.



"Bugüne kadar 9 binden fazla düşman hedefi vuruldu"

İran'a yönelik saldırılara ilişkin konuşan Leavitt, "Üç haftayı aşkın bir sürenin ardından Destansı Öfke Operasyonu'nun yankı uyandıran bir askeri operasyon olduğu son derece açıktır. Bugüne kadar 9 binden fazla düşman hedefi vuruldu. İran'ın balistik füze saldırıları ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları, operasyonun başına nazaran yaklaşık yüzde 90 oranında azalmıştır. ABD, İran rejiminin donanmasını da yok etmektedir. Mayın döşeyici 50 gemi de dahil olmak üzere 140'tan fazla deniz aracını imha ettik. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana üç haftalık bir dönemde en büyük çaplı donanma tasfiyesidir" dedi.

ABD ordusunun ayrıca Hürmüz Boğazı üzerinden serbest enerji akışına yönelik tehdidi ortadan kaldırmaya odaklandığını söyleyen Sözcü Leavitt, "Hafta sonu Hürmüz Boğazı'nın kıyı şeridi boyunca konuşlandırılmış gemisavar seyir füzeleri ve mobil füze rampaları da dahil olmak üzere ekipman depolamak için kullanılan bir yeraltı tesisine birkaç adet 5 bin librelik bomba bıraktık. Askeri çabalarımız her geçen gün daha başarılı oluyor ve İran'ın ticaret gemilerini terörize etme kabiliyetini zayıflatıyor" dedi.



"Ordu, operasyonun 25. gününde takvimin ilerisinde"

ABD'nin saldırılarının temel hedeflerine ulaşmaya çok yakın olduğunu söyleyen Leavitt, "ABD Başkanı Trump ve Savunma Bakanlığı, en başından itibaren bu kritik görevi tamamlamanın yaklaşık 4 ila 6 hafta süreceğini tahmin etmişti. Dünyanın gördüğü en büyük ordu, operasyonun 25. gününde takvimin ilerisinde ve olağanüstü bir performans gösteriyor" dedi.



"İran rejimi bir çıkış yolu arıyor, ezildiklerinin farkındalar"

Leavitt, "İran rejimi günbegün felç edilmekte ve ABD ile müttefiklerini tehdit etme kabiliyeti önemli ölçüde zayıflamakta. Nükleer silah edinme emelleri de 2025 yılı Haziran ayındaki Geceyarısı Çekici Operasyonu'nda olduğundan bile daha büyük ölçüde ezilmiştir. Bu yüzden İran rejimi bir çıkış yolu arıyor, ezildiklerinin farkındalar. ABD ve müttefik güçlere saldırma kabiliyetleri ve kendi topraklarını savunma kabiliyetleri kelimenin tam manasıyla her saat tükeniyor" şeklinde konuştu.



"ABD, son üç gündür verimli görüşmeler yürütüyor"

ABD Başkanı Trump'ın cumartesi akşamı İran'ın enerji tesislerini vurma tehdidinin ardından İran'ın konuşmak istediğinin netleştiğini ve Trump'ın dinlemeye hazır olduğunu söyleyen Beyaz Saray Sözcüsü, "ABD, son üç gündür verimli görüşmeler yürütüyor. Başkan, bu görüşmeler nedeniyle Savunma Bakanlığı'na İran'ın enerji santralleri ve enerji altyapısına yönelik saldırı planlarını geçici olarak erteleme talimatı vermiştir. İran rejiminin geriye kalan unsurlarının Başkan Trump ile işbirliği yapmak, nükleer emellerinden kalıcı olarak vazgeçmek ve ABD ile müttefiklerini aktif bir şekilde tehdit etmeye son vermek için bir fırsatı daha var" dedi.



"ABD Başkanı Donald Trump blöf yapmıyor"

İran'ın askeri olarak mağlubiyete uğradığını ve yenilmeye devam edeceğini anlamaması halinde şimdiye kadar hiç olmadığı kadar sert vurulacağını söyleyen Leavitt, "ABD Başkanı Donald Trump blöf yapmıyor. Cehennemi yaşatmaya hazır. İran yeniden yanlış hesap yapmamalı. Son yanlış hesapları, onlara üst düzey liderleri, donanmaları, hava kuvvetleri ve hava savunma sistemlerine mal oldu. Bu noktadan sonra yaşanacak her türlü şiddetin nedeni, İran rejiminin zaten yenilmiş olduğunu anlamayı reddetmesi ve bir anlaşmaya varmayı kabul etmemesi olacaktır" dedi.

Basın toplantısında İran'daki barış görüşmelerinin başarısız olması halinde ABD Başkanı Trump'ın bir kara operasyonu için ABD Kongresi'nden yetki isteme ihtimaline ilişkin soruya Leavitt, "Bildiğiniz gibi şu an Kongre'den bu şekilde resmi bir yetkilendirmeye ihtiyaç yok" şeklinde cevap verdi.



"Başkan her zaman yasalara uyacaktır"

Leavitt, "Çünkü şu anda İran'da büyük çaplı operasyonlar yürütüyoruz. Savunma Bakanlığı ve Başkan, operasyonların tamamlanması için yaklaşık 4 ila 6 haftalık bir takvim öngördü. Bugün 25. gündeyiz. Başkan, nezaket gereği operasyon başlamadan önce (Senato ve Temsilciler Meclisi'nin önde gelen üyelerinden oluşan) 'Sekizler Çetesi' adlı grubun üyelerini bilgilendirdi. Ayrıca en üst düzey ulusal güvenlik yetkililerimiz de nezaket ve saygı gereği Kongre üyelerini bilgilendirmek için Capitol Hill'e gitti. Dolayısıyla şu anda bu gerekli değil. Başkan, her zaman yasalara uyacaktır" dedi.

Savaşlara karşı olan genç seçmenlerin daha fazla savaş olmaması için Trump'a oy verdiği ve şimdi savaş yaşanırken ve petrol fiyatları yükselirken Başkan Trump'ın seçmenlere yapacağı açıklamanın ne olacağı yönünde bir soruya Leavitt, "Başkan Trump, bunu sizin için yapıyor. Bunu gençler için yapıyor" ifadeleriyle cevap verdi.

İran'ın 47 yıldır ABD askerleri için bir terör tehdidi oluşturduğunu savunan Leavitt, "Trump nihayet ayağa kalkıp ulusal güvenliğimiz ve iç güvenliğimiz için doğru olanı yapma cesareti gösterdi" dedi. Leavitt, petrol fiyatlarındaki yükselişin geçici olduğunu ve operasyonun ardından tekrar düşüşe geçeceğini söyledi.



"Görüşmeler verimli ilerliyor"

İran devlet televizyonunun ABD'nin sunduğu 15 maddelik planın reddedildiğine ilişkin duyurusuna dair soru üzerine Leavitt, "Görüşmeler çıkmaza girmiş değil. Görüşmeler sürüyor. Başkanın pazartesi günü açıkladığı üzere görüşmeler verimli ilerliyor" dedi.

Leavitt, 15 maddelik planın medyaya yansıyan detaylarının spekülatif olduğunu ve Beyaz Saray'ın bu planı hiçbir zaman teyit etmediğini de ifade etti. Planın ABD ve İsrail medyası tarafından yayınlanan detaylarına ilişkin açıklamasında Leavitt, "İçinde doğruluk payı olan unsurlar var ancak okuduğum bazı haberler tamamen doğru değildi" dedi.

ABD'ye ait 82. Hava İndirme Tümeni'nin çatışmaların başında konuşlandığı ve İran'a yönelik saldırıların şekil değiştirmesi ile herhangi bir kara saldırısının söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine Leavitt, "Destansı Öfke Operasyonu'nun hedeflerine hızla ulaşıyoruz. Ancak başkan elinde seçeneklere sahip olmayı sever. Başkomutana (Trump) bu seçenekleri sunmak Pentagon'un görevidir" cevabını verdi.



"Başkan, müttefiklerimizi ikna etme konusunda çok özel bir beceri göstermiştir"

Basın toplantısında İran ile varılan bir anlaşmaya İsrail'in de saygı gösterip göstermeyeceği sorusu üzerine Leavitt, "Başkan, İran ile İsrail arasındaki 12 günlük savaş, İsrail ile Gazze arasındaki ateşkes gibi örneklerde, müttefiklerimizi ABD'nin çıkarına olan ama aynı zamanda dünyanın da çıkarına olan hususlarda ikna etme konusunda çok özel bir beceri göstermiştir" dedi.

Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin serbest geçişi için bir tarih istenmesi üzerine Leavitt, "Bugün size verebileceğim belirli bir takvim yok. Ancak yönetimin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ulaşmaya çalıştığı bir şey" dedi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü, "Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişine ilişkin konu çok yakından izlediğimiz bir şey ve yönetim, petrol fiyatlarını istikrarlı tutmak için her gün üretken çözümler geliştiriyor" ifadelerini kullandı.