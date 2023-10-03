İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmeler gerekçesiyle gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlattı. Arslan, başlatılan soruşturmanın ardından ifade için gözaltına alındı. Arslan, Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. Arslan'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki ifade verme işlemi tamamlandı.Ayşenur Arslan'ı adliyede Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, Web Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen ve destek için gelen gönüllü avukatlar da yalnız bırakmadı.

AYŞENUR ARSLAN'DAN MESAJ VAR!

Yaşanılanların ardından Ayşenur Arslan en çok yanlış anlaşılmaktan dolayı üzgün olduğunu belirtirken teröre sonuna kadar karşı olduğunu, meslek hayatı boyunca terörün hep karşısında olduğunu söylüyor. Adının terörle ve teröristle anılmasının büyük haksızlık olduğunu ifade eden Arslan, anlatmak istediği şeyin terör eylemi ile ilgili gündemde olan soru işaretlerini tekrarlamaktan ibaret olduğunu belirtti.

"BENİ TANIYANLAR TERÖRE DESTEK OLMAYACAĞIMI BİLİR"

Ayşenur Arslan "Beni tanıyan herkes, bugüne dek birlikte çalıştığım yüzlerce gazeteci meslek hayatım boyunca terörün karşısında bir adım geri adım atmadığımın tanığıdır. Beni tanıyanlar benim teröre ve teröristlere destek olmayacağımı bilir" dedi.