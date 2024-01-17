Birisi size bu durumu fark edip söylemedikçe muhtemelen gözleriniz açık uyuyup uymadığınızı bilemeyeceksiniz, ancak ağrı, kızarıklık ve bulanık görme gibi kuru göz semptomlarıyla uyanırsanız, bir doktor kontrolü iyi bir fikir olabilir. Bu, bebeklerde, yetişkinlerde ve her yaştan insanda görülebilecek bir sorundur.

Semptomları Neler?

Gündüz vakti devamlı göz kırpıp, geceleri ise günün yorgunluğu sebebiyle gözlerimizi kapıyor ve uykuya dalıyoruz. Göz kapağını kapatmak, gözün içini ince bir gözyaşı sıvısı tabakası ile kaplar. Gözyaşları, göz hücrelerinin düzgün çalışması için nemli ortamı oluşmasına ve korunmasına yardımcı olur. Gözyaşı sıvısı ayrıca tozu ve kiri de dışarı atmaya yardımcı olur.

Göz yuvasının içindeki gözyaşı sıvıları olmazsa veya eksik olursa göz hasar görebilir, çizilebilir veya enfekte olabilir. Gece vakti yaşanan lagoftalmi semptomları, gözün dış kısmının kuruması ile ilgilidir.

Bu belirtileri şu şekilde listeleyebiliriz:

kırmızılık

bulanık görme

yanma hissi

tahriş

kaşınma

ışık hassaslığı

gözüne bir şey sürtünüyormuş gibi hissetmek

kalitesiz uyku

Gözlerin Açık Uyumanın Nedenleri

Gece lagoftalmisi tipik olarak yüzün kasları veya sinirleri ile ilgili bir problemden kaynaklıdır. Orbikularis okuli kasında (göz kapaklarını kapatan kas) güçsüzlüğe veya felce neden olan herhangi bir sebep, gözleri yarı açık uyumanın sebebi olabilir. Bazı örnekler şu şekilde:

Bell paralizine bağlı yüz felci

travma veya yaralanma

inme

akustik nöroma gibi yüz siniri yakınlarında bir tümör varsa bunun çıkarılması için yapılan ameliyat

nöromüsküler hastalıklar

Guillain-Barré sendromu gibi otoimmün hastalıklar

Moebius sendromu, kraniyal sinir felci ile karakterize nadir bir durum

Aşağıdakiler dahil bir enfeksiyondan da kaynaklanabilir:

Lyme hastalığı

suçiçeği

kabakulak

çocuk felci

cüzzam

difteri

botulizm

Gece lagoftalmisi ayrıca göz kapaklarındaki fiziksel hasardan da kaynaklanabilir. Göz kapağı ameliyatı veya yanıklardan, diğer yaralanmalardan kaynaklanan yara izleri, göz kapağına zarar verebilir ve tamamen kapanmasını zorlaştırabilir. Aşırı aktif tiroid bezi (hipertiroidizm) olan kişilerde yaygın olarak görülen bir durum olan Graves oftalmopatisinin neden olduğu şişkin veya çıkıntılı gözler (ekzoftalmi) de göz kapaklarının kapatılmasını zorlaştırabilir.

Bazı insanlar için gözleri açık uyumanın belirli bir nedeni yoktur, ailenizde de görülmesi mümkündür.

Gözleri Açık Uyumanın Zorlukları ve Yol Açabileceği Sorunlar

Gözün uzun süreli dehidrasyonu (su kaybı), aşağıdakiler gibi ciddi sorunlara yol açabilir:

görme kaybı

gözde enfeksiyonlar

göze artan yaralanma veya çizilme riski

maruz kalma keratopati (gözün en dış tabakası olan korneada hasar)

kornea ülseri (korneada açık bir yara)

Tedavisi Nasıldır?

Doktorunuz, uyurken gözlerinizi nemlendirmeye yardımcı olmak için geceleri göz nemlendirici damlalar kullanmanızı tavsiye edebilir. Ek olarak geceleri uyurken göz bandı gibi ürünler kullanmanız da önerilebilir.

İlaç Tedavisi

Gözün nemli kalmasını sağlamak için doktorunuz size aşağıdakiler gibi ilaçlar yazabilir:

Göz damlaları

Gün içerisinde düzenli kullanılan göz nemlendiriciler

Çizik ve olası enfeksiyonları önlemek için merhemler

Ameliyat Gerekli Mi?

Şiddetli yüz felci gibi vakalarda (doktor da önerecek olursa) bir cerrahi implanta ihtiyacınız olabilir. Bu implant, üst göz kapağını kapatmaya yardımcı olmak için tıpkı bir göz kapağı gibi işlev görmesi amaçlanır.

Özetle

Gözler açık uyumak genellikle ciddi değildir ve göz damlaları, göz bantları ve nemlendiriciler gibi basit çözümlerle yönetilmesi mümkündür. Ancak, nadir de olsa bir tehlike göstergesi olabilir ve ciddi bir tedavi gerektirebilir.

Gözlerinizi kapatmakta güçlük çekiyorsanız veya gün boyunca gözlerinizin aşırı derecede tahriş olduğunu fark etmeniz olasıdır, bu durumda en iyi çözüm doktorunuzu ziyaret etmektir. Büyük bir sorun haline gelmeden tedavi etmek, hem tedavi sürecini kısaltacak; hem de olası hayati tehlikelerin ihtimalini azaltacaktır.