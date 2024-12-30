KARAOK, en zorlu koşullarda başarıyla tamamladığı testlerle Türk savunma sanayiinin etkinlik ve kapasitesini bir kez daha kanıtladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı, projede görev alan alt yüklenicilerinden olan Roketsan'ın paylaşımını alınıtlarak, bu tür yenilikçi çözümler, bağımsız ve güçlü bir Türkiye için atılan sağlam adımlar olduğunu vurguladı.

#KARAOK, en zorlu koşullarda başarıyla tamamladığı testlerle Türk savunma sanayiinin etkinlik ve kapasitesini bir kez daha kanıtladı.Milli savunma sistemlerimiz, sahadaki kabiliyetleriyle güvenlik ve caydırıcılık gücümüzü artırıyor. Bu tür yenilikçi çözümler, bağımsız ve güçlü… https://t.co/g2LrRTRUYa— Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) December 30, 2024

Gece-gündüz tetikte, gözü kara bir avcı olarak tanımladığı KARAOK'un başarılı testini kamuoyuyla paylaşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Her adımda yeteneklerimizi daha da geliştirerek, milli teknolojilerimizi üretmeye devam ediyoruz. Projemizde görev alan alt yüklenicilerimizi, başkanlığımız ve Roketsan çalışanlarımızı bu önemli başarı için tebrik ediyorum. Türkiye’nin yarınları için durmadan çalışmaya devam" mesajını verdi.