Akhisar mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Akhisar mahallesi 2. Fatih caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Oğuzhan A.(28) yönetimindeki 16 ATN 548 plakalı motosiklet, caddeye çıkış yapan Fatih Eser D.(24) yönetimindeki 16 KHG 96 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü, yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.