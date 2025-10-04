Samsun Büyük Anadolu Kocaeli Darıca Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Faruk Geyik, grip hakkında yaptığı açıklamada, "Gribi sadece ateş ve öksürükten ibaret sanıyoruz. Oysa bağışıklık zayıfsa zatürreye, kalp hastalıklarının tetiklenmesine, hatta hastaneye yatışlara kadar ilerleyebiliyor. Bu nedenle herkesin kişisel korunma tedbirlerini ciddiyetle uygulaması gerekiyor" dedi.

5 altın kural

Prof. Dr. Mehmet Faruk Geyik, enfeksiyonlardan korunmada 5 altın kuralı şöyle sıraladı:

"Ellerin en az 20 saniye sabunla yıkanması. Kapalı alanların düzenli havalandırılması. Mevsim sebze-meyveleri, düzenli uyku ve yeterli su tüketimiyle bağışıklığın güçlendirilmesi. Kalabalık ortamlarda maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmesi. Ateş ve öksürük birkaç günden uzun sürerse doktora başvurulması."

Grip aşısı hatırlatması

Prof. Dr. Geyik, grip aşısının özellikle risk grubundakiler için hayati önem taşıdığını belirterek, "65 yaş üstü bireyler, kronik hastalar, hamileler ve sağlık çalışanları mutlaka aşılanmalı. Aşı erkenden yapılmalı, çünkü bağışıklık sisteminin hazırlanması zaman alıyor. Grip aşısıyla beraber, güçlü bağışıklık, hijyen ve basit önlemlerle hem kendinizi hem sevdiklerinizi koruyabilirsiniz" ifadelerini kullandı.