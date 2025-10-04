Doç. Dr. Boşnak, polikliniğe başvuran hastalarda artan sayıda Covid-19 tespit edildiğini, ancak çoğu kişinin bunu grip ya da soğuk algınlığı zannederek test yaptırmadan evine döndüğünü ifade etti.

Doç. Dr. Boşnak, "Özellikle içinde bulunduğumuz sonbahar aylarında kapalı alanlarda geçirilen sürenin artması, virüsün yayılımını hızlandırıyor. Halkımızın büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor. Ancak bu, bulaştırıcılığı azaltmıyor. Aksine, farkında olmadan birçok kişiye virüs taşıyan vakalar hızla artıyor" dedi.

"Kapalı alanlara dikkat"

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte toplu taşıma, alışveriş merkezleri ve ofisler gibi yetersiz havalandırılan kapalı mekanlarda virüs bulaşma riskinin daha da arttığını vurgulayan Boşnak, "Maske kullanımı ve hijyen önlemlerinin yeniden önem kazandı. Ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, gibi belirtilerle gelen hastalar test yaptırmaktan kaçınıyor. Bu da toplumda sessiz bir yayılımın artmasına neden oluyor ve özellikle bağışıklığı zayıflamış olan yaşlı hastalarda ve eşlik eden kronik rahatsızlığı olanlarda hastalığın ağır geçmesine neden olabiliyor. Pandemiyi geride bıraktığımızı düşünsek de, Covid-19 hâlâ hayatımızın bir parçası. Aşı, maske, hijyen ve mesafe gibi temel önlemleri hatırlamak toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.