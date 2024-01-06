Grip enfeksiyonlarında bilinçsiz ilaç kullanımı daha çok hastalıklara sebep olabiliyor.

Fazla ve gereksiz ilaç kullanımının istenmeyen etkileri olabildiğini ifade eden Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şule Dilek Yağcı Tüysüz, “Alerjik reaksiyonlar gerçekleşebilmekte, karaciğer ve böbrek yetmezlikleri ortaya çıkabilmekte, farklı ilaç etkileşimleri, yan etkileri olabilmektedir. Bilinçsiz ilaç kullanımı hastalıkların kontrolünü güçleştirebilmektedir. Grip enfeksiyonlarında da verilen ilaçları kontrolsüz kullanmamak, kullanılacak vitaminlerin de doktor tavsiyesi olmadan alınmaması önemlidir. Halk arasında en sık yapılan yanlışlardan biri de gribe karşı antibiyotik kullanmaktır. Grip, bir virüs hastalığı olduğundan bu hastalıkta antibiyotikler etkisizdir” dedi.

Tüysüz, gribin nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırılabildiğine dikkat çekerek, “Bazı benzer belirtiler gösterir ancak grip sadece üst değil alt solunum yollarına da inmektedir. Grip nezleye kıyasla çok ağır seyreden, ayakta atlatılması zor, zatürre, bakteriyel hastalıklar gibi çok ciddi hastalıklara neden olabilen ve hatta altta yatan kronik hastalığı olanlarda ve yaşlılarda hastaneye yatış ve ölüme sebebiyet verebilen bir hastalıktır. Grip kaynaklı ölümlerin çoğu, altta yatan KOAH, diyabet, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıkların tetiklenmesi sonucu gerçekleşmektedir. Bu sebeple, ölüm nedeninin grip hastalığı olduğu tam olarak anlaşılamayabilir. Hapşırık, burun akıntısı, üst solunum yollarında enfeksiyon bulguları, halsizlik, bitkinlik, şiddetli kas ağrısı, yüksek ateş, baş ağrısı gibi belirtileri olan grip, soğuk algınlığı değildir; şakaya gelmez, dikkatle takip edilmesi gereken bir solunum yolu enfeksiyonudur” dedi.