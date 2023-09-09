Gübre fiyatlarındaki artış, altın fiyatlarındaki yükselişi geçti.

Habere göre, Gübredeki artış oranları altınla yarışır hale geldi. Son 6 yılda DAP gübre fiyatı 2 bin 382 liradan 21 bin 120 liraya; ÜRE gübre fiyatı ise bin 587 liradan 13 bin 920 liraya çıktı. Çiftçinin kullandığı mazot ve gübredeki fiyat artışlarına ilişkin açıklama yapan CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, "Mazotun litre fiyatı 2018 yılında 5 lira 63 kuruştu. Bugün 37 lira 89 kuruş, yüzde 573 artmış. Başta arpa, buğday, mısır ve yulaf olmak üzere tüm tahıl cinsi ürünlerde kullanılan DAP gübresinin tonu 2018 yılında 2 bin 383 TL'ydi, bugün yüzde 786 arttı ve 21 bin 120 TL oldu" dedi. Karakoz, yaşanan fiyat artışların şöyle anlattı:

YÜZDE 796 ARTIŞ

"Tahıllarda, meyvelerde ve sebzelerde kullanılan ÜRE gübrenin tonu 1.664 TL'ydi, bugün 15 bin 440 TL'ye çıktı, yaşanan artış ise yüzde 827 oldu. Hububat, pamuk, ayçiçeği ve mısır olmak üzere tüm ürünlerde taban gübresi olarak kullanılan 20.20.0 kompoze gübre ise 2018 yılında 1.587 TL'ydi. Bugün yüzde 777 artarak 13 bin 920 TL oldu." Gübrelerin fiyatının ortalama yüzde 796, mazotun ortalama fiyatının ise yüzde 578 arttığını dile getiren Karakoz şunları söyledi: "Ülkemizde kullanılan gübrelerin fiyatları öylesine yükseldi ki; son 6 yılda gram altında yaşanan yüzde 777'lik artış bile gübrede yaşanan yüzde 796'lık artışı yakalayamadı. İktidarın yanlış tarım politikaları gübre fiyatlarını altın fiyatlarının önüne geçirmiştir. Gübredeki pahalılık doğrudan tarımsal gıdadaki enflasyonun artmasına yol açmaktadır. İktidar bir an önce üreticiye ucuz gübre vermenin yollarını aramalı ve gübre destekleri ciddi miktarlarda artırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

'Gübre fabrikaları satılmasaydı böyle olmazdı'

Evrim Karakoz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başladığı tarihten bu yana DAP ve ÜRE gübre fiyatlarındaki artışlar ve mazot fiyatlarına yapılan zamlar karşısında çiftçinin üretim yapamadığını ifade etti. Karakoz, "Eğer iktidar zamanında Türkiye Gübre Sanayi AŞ'yi; Gemlik, Samsun, İstanbul ve Kütahya'daki gübre fabrikalarını; Şanlıurfa, Tekirdağ ve Fatsa depolarını satmasaydı, bugün yurt dışına bağımlı olmazdık ve gübre fiyatları şu anki fiyatların çok altında olurdu. Yurt dışına bağımlılığımız o kadar arttı ki devlet 1 kilogram gübre üretemez durumdadır" dedi.