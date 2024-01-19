Türkiye’nin ilk uzay yolculuğu macerası, Bursa’da da Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde heyecanla takip edildi. Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu SpaceX’e ait uzay aracının fırlatılmasını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile birlikte izleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hayatının en özel anlarından birini yaşadığını söyledi.

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu SpaceX’e ait uzay aracı, ABD yerel saatiyle 16.49’da (TSİ 00.49) NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden başarıyla fırlatıldı. Tarihi ana tanıklık etmek için Bursa’daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) düzenlenen etkinliğe Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı.

Tarihi ana tanıklık eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve beraberindekiler, uzay aracının fırlatılmasını ve başarılı bir şekilde yol almasını kurulan dev ekranda izledi. Bakan Tunç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcında Türkiye’nin uzay yolculuğuna çıkan Alper Gezeravcı’nın uzaya gidişini Bursa’da vatandaşlarla beraber izlediğini söyledi. Türkiye için çok büyük bir an olduğunu aktaran Tunç, "Bugünü hiç unutmayacağız. Türkiye’nin artık bilimde, uzay teknolojisinde, sanayide ve diğer alanlarda nasıl ilerlediğini hep beraber görüyoruz. Türkiye Yüzyılı bilimin de yüzyılı olacak inşallah. Bu yüzyıl çocuklarımızın, gençlerimizin omuzunda yükselecek" dedi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da Türkiye olarak büyük bir gurur yaşadıklarını belirterek, "Allah kısmet ederse kardeşimiz 14 gün sonra tekrar aramıza katılacak ve orada yaşadıklarını bize anlatacak. Bugün bu noktaya gelmemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük katkıları var. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, milletimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Kendimize güvenmemiz lazım. Çok büyük bir şey başardık. Ülkemizin bundan sonra daha güzel şeyleri yapacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Hayatındaki en özel anlardan birini yaşadığını dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, “Geleceğin Alper’leriyle bu ana tanıklık etmek benim için de hayatımdaki en özel anlardan bir tanesi. Ülkemizin geleceği Allah’ın izniyle çok güzel. Çocuklar, kendinize güvenin çok çalışın, çok güzel işler yapacaksınız. Ülkenin geleceği sizlerle çok daha aydınlık olacak. Bugün Alper kardeşimiz bir ilk oldu ama sizler de gelecekte birer Alper olacaksınız. Biz buna yürekten inanıyoruz. Ben bu güzel ana tanıklık eden herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise, “Türkiye’nin 100. Yılında ortaya koymuş olduğu uzay misyonu, uzay görevi ve vizyonu bizim en büyük yol haritamız oldu. Allah’a şükürler olsun ilk astronotumuzu bu akşam yolladık. Bu saatte gençlerimiz burada aslında Türk insanın bilime olan, teknolojiye olan ilgisini gösteriyor. Buradaki gençlerden bir çok bilim insanı çıkacak. İnşallah ilk adımımız ama bizler çalışkan bir milletiz. Aradaki farkı çok kısa zamanda kapatacağız tekrar hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Bu arada GUHEM’in Gezeravcı’nın uzay yolculuğuyla ilgili Youtube üzerinden yaptığı canlı yayını 300 bini aşkın kişi izledi.