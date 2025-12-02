26 Eylül 2025’te saat 01.30 civarında Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki 6 katlı binanın en üst katındaki dairesinin penceresinden düşen sanatçı Güllü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın hemen ardından başlatılan soruşturma, “Güllü’nün düşmesi bir kaza mıydı, yoksa bir cinayete mi kurban gitti?” sorularını gündeme taşımıştı. İncelemeler derinleştikçe şüphelerin ağırlık kazandığı isim ise Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter oldu.

“Savcılıkta Seni Yakacağım"

Edinilen bilgilere göre, Tuğyan Ülkem Gülter’in, annesinin ölmesini istediğine dair mesajlar gönderdiği yakın arkadaşı Bircan Dülger ile yaptığı konuşmalar, soruşturma kapsamında delil olarak dosyaya eklendi. Bu mesajlaşmalarda ortaya çıkan ifadeler, olayın seyrini değiştirecek nitelikte. Dülger’in ses kayıtlarında, “Belli ki bu işte hiçbir suçum yokken yanacağım. Ama ben yarın savcılıkta seni yakacağım Tuğyan” dediği duyuldu.

Aynı kayıtta, Tuğyan Ülkem Gülter’in, “Abla sen gelip demedin mi ‘Ferdi beni oğlumla tehdit etti’ diye” sözlerine Dülger, “Tamam ‘Beni tehdit etti’ demiş olabilirim ama Ferdi’nin adamı mesajları zaten birebir hepsini çıkarttı” şeklinde cevap verdi.

Mesajlarda Şok Eden İfadeler

Öte yandan soruşturma dosyasına giren mesajlarda, Tuğyan’ın Dülger’e, “Abla senin çevren geniş, beni bu kadından kurtar. Annem ölsün” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Bu mesajlar, soruşturmayı yürüten savcılar tarafından dikkatle inceleniyor.

Yeni Ses Kaydı Şüpheli Kaçışı Gün Yüzüne Çıkardı

ATV’nin ulaştığı bilgilere göre, Güllü’nün ölüm günü evde bulunan arkadaşlarından Sultan Nur Ulu’nun yurtdışına kaçma planı yaptığı yeni ses kayıtlarıyla ortaya çıktı. Kayıtlarda, Tuğyan Ülkem Gülter’in, “Sen Fransa’ya nasıl gideceğini anladın değil mi? Pasaportsuz tırla. Fransa’ya bizzat gidebiliriz, bir de Gürcistan hakkımız var hala” şeklinde konuştuğu duyuldu.

Avukattan Açıklama

Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatı, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Gerekli açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağız” dedi. Soruşturma hala devam ederken, dosyaya eklenen yeni deliller ve ses kayıtlarının sürecin seyrini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.