Yapımcı Birnaz Yılmaz Gülnahar, Avrupa’da yaşayan kişilerin Türk doktorların tedavi sistemlerine ve başarılarına ulaşmak istediğini belirterek, Türk doktorlarını Avrupa ekranlarında ve ülkenin kendi dilinde yayın yapmaları konusunda gerekli altyapı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Yapımcı Gülnahar, son yıllarda Avrupa’da yaşayan insanların Türk doktorlarının tedavi sistemlerine ve başarılarına merak saldığını kaydetti. Doktorların yayınladıkları programların kayıtlarını dijital mecralarla dünyanın birçok ülkesine ulaştırarak sağlık turizmine ve ülke ekonomisine ciddi katkıda bulunduğunu vurgulayan Gülnahar, “Dünyanın birçok ülkesini seyahat etme fırsatı bulduğumda hem o ülkenin medya sektörü hem de toplum ile kurduğum iletişim de özellikle Avrupa ülkeleri Türk doktorlarını ne kadar takdir ettiklerini ifade ettiler. Fakat bununla beraber dijital mecra kullanmayan Avrupalılar kendi dillerinde ve kendi TV kanallarında Türk doktorlarının tedavi sistemlerine ve başarılarına ulaşmak istediklerini ifade ettiklerini gözlemledim. Geçtiğimiz günlerde Hollanda oradan İtalya’ya seyahat ederek Türk doktorlarını Avrupa ekranlarında ve ülkenin kendi dilinde yayın yapılması talebini gördüm. Bu konuda gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamak üzereyim. Bu projeler sağlık turizmine ve ülke ekonomisine ciddi katkıda bulunacaktır’’ dedi.

Yapımcı Birnaz Yılmaz Gülnahar liderliğinde, Egopro Medyanın çeşitli platformlarda yayınlanan ve geniş kitlelere hitap eden programları büyük beğeni topluyor.