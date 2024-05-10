Tekirdağ’da 4-10 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan İskele kavşağında uygulama gerçekleştirerek bilinçlendirme çalışması yaptı.

Ülke genelinde 4-10 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklerin gerçekleştiği Trafik haftası nedeniyle Tekirdağ’da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Süleymanpaşa İlçesi İskele Kavşağında ortak bir trafik uygulaması gerçekleştirdi. Jandarma ve Emniyet Trafik ekipleri, vatandaşları trafik kuralları ve emniyet kemeri hakkında bilgilendirirken araçların içerisinde bulunan miniklerde unutulmadı. Araç içerisinde ki miniklere bilgilendirme yapan ekipler, boyama kitabı, hikaye kitabı ve düdük hediye etti.

Ekipleri şehrin çeşitli yerlerinde uygulama yaparak, sürücüleri bilgilendirmeye devam edecek.