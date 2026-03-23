İstanbul Ümraniye Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçtayken silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile silahla ateş ettiği tespit edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.

Cinayet Büro Amirliği’nin soruşturmasında ise saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Kadayıfçıoğlu’nun babası B.K. ile şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı.

KALAYCIOĞLU'NUN İLK İFADESİ

Şüpheliler adliyeye sevk edilirken Aleyna Kalaycıoğlu'nun ilk ifadesi de ortaya çıktı. Habertürk'ün haberine göre Kalaycıoğlu; stüdyoya, orada bulunan köpekle ilgili gittiklerini ve olay yerinde eski sevgilisi Vahap Canbay’ı görmeleri üzerine Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun araçtan indiğini söyledi.

"YOL ÜZERİNDE ARAÇTAN İNDİM"

Genç kadın araçtan inen sevgilisinin eski sevgilisi Vahap Canbay’ın bulunduğu aracın içerisine doğru ateş ettiğini ve tekrar araca geldiğini, olay yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra kendisini yol üzerinde araçtan indiğini söyledi.

Birilerinin vurulduğundan haberi olmadığını öne süren Aleyna Kalaycıoğlu, azmettirici olduğu suçlamalarını reddetti. İlk beyanının ardından Kalaycıoğlu'nun dün de avukat eşliğinde resmi ifadesi alındı.