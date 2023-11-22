Güneş yaptığı açıklamada “Geçen hafta derince maçında üzüldüğümüz nokta oldu. Kazanacağımız bir maçı kötü bir şekilde mağlup olduk. Deplasmandan puan olarak dönseydik daha mutlu olacaktık. O artık geride kaldı. Futbolda bunlar var. Önümüzde bir Amed maçı var. Rakibimiz bu haftaya kadar namağlup bir şekilde geldi. Şampiyonluğun en büyük adayı grubun lideri. Bizimde yukarıları zorlamamız için galibiyet almamız gerekiyor. Biz şuan tam ortadayız ama bizim hedefimiz yukarıları düşünmek. Rakibin kalitesini de düşünerek ona göre bir oyun planı sergileyeceğiz. Futbolun doğrusunu yaptığınız sürece puan alabiliyorsunuz. Biz elimizden geleni yapacağımızı düşünüyoruz. Doğru oyunu oynadığımızda 3 puanı alacağımızı düşünüyorum. “ dedi.

FUTBOL SAHADA OYNANIYOR

“Sosyal medyada yazılan ucuz söylemlerle işimiz olmaz. Biz geçen sene Diyarbakır’a gittiğimizde bizi çok iyi ağırladılar. Bizlere antrenman sahasını verdiler. Futbolda doğrulardan yana olmamız gerekiyor. Futbol sahada oynanıyor başka bir yere çekilmesin.”