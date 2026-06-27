Et ve et ürünlerinde yaşanan fiyat artışları, vatandaşların alım gücünü her geçen gün daha da zorluyor. Asgari ücretin 28 bin 75 TL, emekli maaşının ise 20 bin TL olduğu ülkede, kırmızı et tüketimi giderek azalıyor. Kasaplarda dana kıymanın kilogram fiyatı rekor kırarak 1000 TL sınırını aştı. Yağ oranına bağlı olarak dana kıymanın fiyatı 800 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Vatandaşlar, daha az yağlı ve kaliteli dana kıymaya uygun fiyatlarla ulaşmayı talep ediyor. Et fiyatlarını düşürmek için çabalayan Et ve Süt Kurumu (ESK) yeni ambalajladığı dana kıymaları Tarım Kredi KOOP Marketleri'nde satışa sundu. Kilosu sadece 600 TL olan kıymalar, 26-28 Haziran tarihlerinde Türkiye genelindeki Tarım Kredi şubelerinde yer alacak.