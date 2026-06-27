Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji tasarrufu sağlayan ve karbon salımını düşüren işletmeler için yeni bir destek programını hayata geçiriyor. Enerji ve Karbon Azaltımı (EKA) Destek Programı kapsamında sanayi, ticari binalar ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin enerji verimliliğini artırması hedefleniyor. Program çerçevesinde enerji yoğunluğunu, spesifik enerji tüketimini veya karbon emisyon yoğunluğunu azaltan işletmeler performans kriterlerine göre değerlendirilecek. Şartları sağlayan işletmelere ise enerji giderlerinin yüzde 30’u oranında nakdi hibe desteği verilecek.

Karbon emisyonunu en fazla azaltanlar desteklenecek

Bakanlık, Türkiye’nin 2026 yılında ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı nedeniyle bu yıl karbon emisyon yoğunluğu kriterini öncelikli değerlendirme başlığı olarak ele alacak. Yapılacak değerlendirme sonucunda karbon emisyonunu en fazla düşüren işletmeler destek almaya hak kazanacak. Sanayi sektöründen 10, ticari binalar ve hizmet sektöründen ise 10 olmak üzere toplam 20 işletmeye hibe desteği verilecek.

Destek üst limiti 18 milyon lirayı aşıyor

EKA Destek Programı kapsamında 2026 yılı için sağlanacak en yüksek destek miktarı 18 milyon 61 bin 775 lira olarak belirlendi. Söz konusu tutar, her yıl yeniden değerleme oranı dikkate alınarak güncellenecek. İşletmeler başvurularını, e-Devlet ile entegre çalışan Enerji Verimliliği Destek Yönetim Sistemi (EVDES) üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Teknik inceleme ve doğrulama süreçlerinin ardından performans şartlarını karşılayan işletmeler, bütçe imkanları doğrultusunda destekten yararlanabilecek.

VAP desteği de devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yürürlükte bulunan Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destek Programı kapsamında da enerji verimliliği yatırımlarına destek vermeyi sürdürüyor. Bu program çerçevesinde yatırım tutarının yüzde 30'una kadar, en fazla 27 milyon 92 bin 663 lira hibe sağlanıyor. EKA Destek Programı'nın devreye alınmasıyla birlikte işletmeler, hem enerji verimliliği yatırımları sırasında hem de yatırımların ardından elde ettikleri performans sonuçlarına göre destek alma imkanına sahip olacak.