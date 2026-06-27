2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Zengin, öğrencilerin yıl boyunca akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda gösterdikleri gelişimin geleceğe dair umutları güçlendirdiğini ifade etti.

Karnenin yalnızca ders notlarını gösteren bir belge olmadığını vurgulayan Zengin mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bugün öğrencilerimiz, bir yıl boyunca gösterdikleri emek ve gayretin karşılığı olan karnelerini alarak yaz tatiline başlamaktadır. Karne; yalnızca derslerde alınan notları gösteren bir belge değil, aynı zamanda sabrın, azmin, öğrenme isteğinin ve kişisel gelişimin de bir göstergesidir. Her öğrencimizin kendi potansiyeli doğrultusunda ortaya koyduğu çabayı değerli görüyor, yıl boyunca gösterdikleri emeklerinden dolayı tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum.

Yaz tatili; dinlenmenin yanı sıra kitaplarla buluşmak, yeni bilgiler edinmek, sanatsal ve sportif etkinliklere katılmak, doğayla iç içe vakit geçirmek ve aileleriyle kaliteli zaman paylaşmak için önemli bir fırsattır. Tüm öğrencilerimizin bu süreci verimli, sağlıklı ve mutlu bir şekilde değerlendirmelerini temenni ediyorum.

Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı bilgiyle, değerlerle ve sevgiyle yetiştirmek adına yıl boyunca büyük bir özveriyle görev yapan kıymetli öğretmenlerimize, eğitim sürecine verdikleri destekten dolayı değerli velilerimize, okul ve kurumlarımızda fedakârca görev yapan yönetici ve tüm personelimize teşekkür ediyorum.

İnegöl İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, öğrencilerimizi milli ve manevi değerlere bağlı, araştıran, üreten, düşünen ve güçlü bireyler olarak yetiştirmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bu vesileyle tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim camiamıza sağlıklı, huzurlu, mutlu ve verimli bir yaz tatili diliyor; yeni eğitim öğretim yılında yeniden buluşmayı temenni ediyorum."