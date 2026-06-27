Liv Hospital Vadi İstanbul Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Dicle Çelik, bebek ve çocuklarda sık görülen burun tıkanıklığının yalnızca geçici bir rahatsızlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, doğru serum fizyolojik kullanımının çocukların sağlıklı gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi.

Özellikle doğumdan sonraki ilk aylarında bebeklerin büyük ölçüde burundan nefes aldığını belirten Uzm. Dr. Dicle Çelik, burun tıkanıklığının beslenme, uyku ve büyüme süreçlerini doğrudan etkileyebildiğini ifade etti.

"Bazen bütün hikâye sadece tıkalı bir burundan ibarettir"

Burun tıkanıklığının bebeklerde sanılandan daha ciddi sonuçlar doğurabileceğini dile getiren Çelik, "Bebekler hayatlarının ilk dönemlerinde büyük ölçüde burundan nefes alır. Bu nedenle burnunun tıkalı olması nefes almasını zorlaştırır. Bebekler emerken aynı zamanda nefes aldıkları için burun tıkanıklığı varsa hem beslenme hem de nefes alma güçleşir. Burun tıkanıklığı sadece burnu değil, uykuyu, beslenmeyi ve büyümeyi de etkiler. İyi uyuyamayan bebek daha huzursuz olur, iyi beslenemeyen bebek daha çabuk yorulur. Bazen bütün hikâye sadece tıkalı bir burundan ibarettir" dedi.

’’Serum fizyolojik ilaç değil’’

Serum fizyolojik kullanımına ilişkin bilgi veren Uzm. Dr. Dicle Çelik, serum fizyolojik solüsyonların ilaç olmadığını ve ihtiyaç duyulduğunda güvenle kullanılabileceğini belirtti.

Çelik, "Serum fizyolojik aslında bir ilaç değildir. Vücut sıvılarıyla uyumlu oranda tuz içeren steril bir solüsyondur. Bu nedenle dokuları tahriş etmeden kullanılabilir. Özellikle burun tıkanıklığında, soğuk algınlığı dönemlerinde, kuru hava nedeniyle burun mukozasının kuruduğu durumlarda ve burun içinde yoğun kabuklanma olduğunda salgıların yumuşamasına ve temizlenmesine yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

"Önemli olan sadece serum fizyolojik değil, nasıl uygulandığıdır"

Burun temizliğinde doğru uygulamanın önemine dikkat çeken Çelik, ailelerin ani ve yüksek basınçlı uygulamalardan kaçınması gerektiğini vurguladı.

"Önemli olan sadece serum fizyolojik kullanmak değil, onu nasıl verdiğinizdir. Uygulama nazik ve kontrollü şekilde yapılmalıdır. Ani ve yüksek basınçlı uygulamalar bebeği rahatsız edebilir. Gerektiğinde yumuşamış salgılar burun aspiratörü yardımıyla nazikçe temizlenebilir" diye konuştu.

’’Ev yapımı karışımlar risk taşıyor’’

Evde hazırlanan tuzlu su karışımlarının bazı riskleri beraberinde getirebileceğini belirten Çelik, steril olmayan uygulamalara karşı aileleri uyardı.

"Ev yapımı karışımlarda tuz oranı kontrolsüzdür. Fazla tuz kuruluk, yanma ve tahrişe neden olabilirken, az tuz mukozada şişme ve tıkanıklığı artırabilir. Ayrıca bu karışımlar steril değildir. Bakteri üremesine açık olabilir ve özellikle bebeklerde enfeksiyon riskini artırabilir" dedi.

’’Musluk suyu kullanılmamalı’’

Burun temizliğinde musluk suyunun tercih edilmemesi gerektiğini ifade eden Çelik, "Musluk suyu içilebilir olsa bile burun içi uygulamalar için steril değildir. Burun mukozası oldukça hassas bir yapıya sahiptir. Bu nedenle uygun olmayan uygulamalar kulak enfeksiyonları, sinüzit ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlayabilir" şeklinde konuştu.

Uzun süren burun tıkanıklığına dikkat

Burun tıkanıklığının uzun sürmesi halinde farklı sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini belirten Uzm. Dr. Dicle Çelik, "Tedavi edilmeyen burun tıkanıklığı orta kulak iltihabı, geniz akıntısı, sinüzit ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle uzun süren şikâyetlerde mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının sonunda ebeveynlere seslenen Çelik, "Burnu açık bebek mutlu bebek demektir. Mutlu bebek huzurlu uyur, daha iyi beslenir ve sağlıklı büyür. Doğru burun temizliği bebek bakımının önemli bir parçasıdır" diyerek sözlerini tamamladı.