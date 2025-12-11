İnegöl’e bağlı kırsal Yeniyörük mahallesinde yapılacak olan Kalker Madeni ile ilgili Bursa Hakimiyet Gazetesi kaynaklı yapılan haberde söz konusu alanda maden ocağı yapımı öncesinde ağaçların kesileceği iddia edilmişti.

Güneşli Group Maden Enerji Firması tarafından söz konusu haberlerle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada ağaç kesimi yapılacağı iddiasının gerçeğe aykırı olduğu belirtilirken şirketin faaliyet alanında ağaç bulunmadığı, alanın dikenlik ve çalılık bitki örtüsünden oluştuğu ifade edildi.