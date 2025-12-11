Olay saat 18.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Dere sokakta meydana geldi. Sürücü Miraç Y.(18) yönetimindeki 16 AJH 430 plakalı otomobil, manevra yaptığı sırada sokakta park halinde olan 35 CFY 269 plakalı otomobil ve 16 Y 8793 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaza sırasında devriye atan Trafik Büro Amirliği ekipleri sürücüye dur ihtarında bulundular. Dur ihtarına uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. Ara sokaklardan hızla kaçan sürücü, park halindeki 16 Y 3585 plakalı otomobile de çarptı.

Kovalamaca sırasında Osmaniye Mahallesi Gaziler sokakta park halinde olan 16 APD 450 plakalı otomobile de çarpan sürücüsü ekiplerce 5 kilometre kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan incelemede sürücünün yeterli ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Sürücüye yetersiz ehliyetle araçla kullanmaktan 9 bin 267 TL TL cezai işlem uygulandı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.