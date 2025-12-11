Tören sırasında Cihan, uzun yıllar derneğe hizmet eden eski başkana teşekkür ederek plaket takdim etti. Konuşmasında önceki yönetimin çalışmalarını takdirle karşıladığını belirten Cihan, “Bu emekler dernek hafızasında her zaman özel bir yere sahip olacak” dedi.

Yeni başkan, göreve hızlı bir başlangıç yaparak önümüzdeki dönemde üyelerle daha sık bir araya gelmeyi, köy yararına projeler geliştirmeyi ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirmeyi hedeflediklerini duyurdu. Yönetim kurulu üyeleriyle verilen toplu fotoğraf ise dernekteki birlik ve dayanışma mesajını pekiştirdi.