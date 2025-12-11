Geride kalan 12 hafta sonunda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak topladığı 19 puanla 7. sırada yer alan Kafkasspor, kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Galata SK maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Geçtiğimiz hafta Beykoz İshaklıspor'u deplasmanda 3-0 yenerek anlamlı bir galibiyet alan İnegöl temsilcisi, bu kez de Galata SK'yı yenerek çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Son 3 lig maçında 7 puan toplayan Yeşil Siyahlılar, Galata SK karşısında alınacak galibiyet ile iç sahada yaşadığı puan krizine de son vermek istiyor. Ligde topladığı 19 puanın 13'ünü deplasmanda, 6'sını ise kendi sahasında alan ekip, iç saha şanssızlığına son vermeye çalışacak.

GALATA SK NASIL BİR TAKIM

Geçtiğimiz hafta Kestel Çilekspor'u deplasmanda 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen İstanbul temsilcisi, 12 hafta sonunda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 24 puan topladı.

Attığı 20 gole karşılık kalesinde ise 8 gol gören ekipte, bahis eylemine karıştıkları iddiası ile PFDK tarafından ceza alan 9 futbolcu bulunuyor.

Ancak sürekli 11'de forma giyen 2 oyuncusu ceza alması nedeniyle bahis skandalından en az etkilenen kulüplerden biri olarak dikkat çekiyor. Deplasman karnesi de gayet iyi olan ekip, şu ana kadar deplasmanda oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

KAFKASSPOR-GALATA SK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nesine 3. lig 1. grup 13. haftasında İnegöl Kafkasspor-Galata SK arasında oynanacak olan lig maçı 12 Aralık Cuma günü(yarın), saat 15.00'de İnegöl İlçe stadyumunda oynanacak. Maç SıfırTV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.