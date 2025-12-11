Bu sezonun en flaş takımları arasında gösterilen Sultan Su İnegölspor, geçtiğimiz hafta hakem kurbanı olduğu maçta kendi saha ve seyircisi önünde Adana 01 FK ile golsüz berabere kalmıştı.

Geçen hafta büyük fırsat tepmesine karşılık son 8 lig maçında rakiplerine boyun eğmeyen Bordo Beyazlılar, bu seriyi 9'a çıkarmaya çalışacak.

Ligde geride kalan 14 hafta sonunda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonrası topladığı 27 puanla Play-off hattında 5. sırada yer alan İnegölspor, bu maçlarda attığı 23 gole karşılık kalesinde ise 13 gol gördü.

İNEGÖLSPOR'UN DEPLASMAN KARNESİ

Sultan Su İnegölspor, bu sezon deplasmanda çok başarılı bir performans ortaya koydu.

Şu ana kadar konuk olduğu 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 7 maçta 14 puan toplayan temsilcimiz, son 2 deplasman maçını da kazandı.

ELAZIĞSPOR NASIL BİR TAKIM?

Sezonun ilk 8 haftasında iyi bir performans ortaya koymasından sonra düşüşe geçen Gakkoşlar, son 6 haftada 4 mağlubiyet aldı. Geçen hafta düşme hattındaki Kepezspor'u deplasmanda 6-0 yenerek moral bulan Elazığspor, son 3 iç saha maçında içinde taraftarlarını üzdü. Ligde evinde oynadığı 3 maçı da kaybeden Gakkoşlar, Sultan Su İnegölspor'u yenerek taraftarları ile barışmaya çalışacak.

ELAZIĞSPOR-SULTAN SU İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 15. hafta mücadelesinde Elazığspor-Sultan Su İnegölspor arasındaki karşılaşma 12 Aralık Cuma günü saat 15.00'de başlayacak. Maç Sıfır Tv Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.