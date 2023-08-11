Güney Kore Belediyeler Birliği Türkiye Temsilcisi ve Türk –Kore Kültür İletişim Derneği yönetimi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.MALATYA (İGFA)- Güney Kore Belediyeler Birliği, Malatya’ya 202 konteynerlik bir mahalle kurma kararı aldı.

Birlik Türkiye Temsilcisi ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneği yönetimi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ziyaret etti.

Ziyareti esnasında istişarelerde bulunan PCKD Yönetim Kurulu Başkanı SongHongdo, Malatya Kaynarca Mahallesi’ne 202 adet konteynerden oluşan bir mahalle kuracaklarını ve ihtiyaç halinde yardımlarda bulunacaklarını da belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır bir şekilde etkilenen Malatya’ya Güney Kore Belediyeler Birliği ile Güney Koreli iş insanları tarafından depremin yaralarını sarmak amacıyla Kaynarca Mahallesi’nde ‘Güney Kore Konteyner Kenti’ kurulum çalışmalarının başladığını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye BaşkanıSelahattin Gürkan, Türkiye ve Güney Kore her zaman bir birinin yanında olmuştur. Başkan Gürkan, “Malatya’ya üçüncü gelişiniz. Acımızı paylaştığınızdan dolayı sizlere müteşekkiriz. Biz biliyoruz ki acılar paylaşınca hafifler, sevinçler paylaştıkça çoğalır. Biz acılarımızı da sevinçlerimizi de birlikte yaşayıp, birlikte paylaşacağız. Gelişinizin sebebi ‘depremzedelere hangi başlıklar altında nasıl yardımcı olabiliriz’ bu anlamlı ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.

PCKD Yönetim Kurulu Başkanı Song Hongdo ise, “Bizlerle savaş döneminde canla başla cephelerde çarpıştınız. Türkiye kelimesini duyduğumuzda seve seve bakıyor, düşünüyor ve merak ediyoruz. 6 Şubat tarihinde yaşadığınız sıkıntıyı duyunca sizleri çok düşündük. Biz buraya geldiğimiz için çok mutlu olduk. Depremden ve yaşadığınız acılardan dolayı beraber olduğumuz için çok teşekkür ediyoruz. Bizi misafir ettiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.