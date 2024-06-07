Güngören’de alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü dehşet saçtı. Zincirleme trafik kazası bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Güngören Marmara Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen 34 BBB 140 plakalı lüks aracın sürücüsü cadde üzerinde dehşet saçtı. Cadde üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ilk önce cadde üzerinde bulunan bir araca çarptı. Hızını alamayan sürücü daha sonra 2 araca ve park halindeki motosiklete sonra kaldırıma çıkarak iş yerinin merdivenlerine çarparak durabildi. Kazada şans seri can kaybı ve yaralanma olmazken, bir temizlik görevlisi ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Zincirleme kaza anı kamerada

Ortalığın savaş alanında döndüğü ve çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın ilk önce yol kenarında park halindeki motosiklete daha sonra da kaldırıma çıkarak bir iş yerine çarparak durduğu görülüyor.

Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü olan Hızır Yurt, sürücünün alkollü olduğunu belirterek ”Seyir halinde giderken araç bana arkadan vurdu. Sonra ben önde giden araca çarptım. Daha sonra motosiklete çarptı. Şahıs alkolü ayakta duramıyordu” dedi.

Kaza sonrası sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, sürücünün güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.