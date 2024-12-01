Güngören’de kentsel dönüşüm neticesinde yıkımı devam eden 4 katlı bir iş merkezinde meydana gelen çökmede göçük altında kalan işçiyi arama kurtarma çalışmaları 45 saattir devam ediyor.

Güngören’de 29 Kasım Cuma günü kentsel dönüşüm neticesinde yıkımı devam eden 4 katlı bir iş merkezinin üst kısmında çökme meydana gelmişti. Çökmede 2 kişi göçük altında kalmış, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sonrası 1 kişi göçükten çıkarılmıştı.

Olay yerine ise çok sayıda itfaiye, AFAD, ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Göçük altında kalan bir işçi ekipler tarafından hafif yaralı olarak çıkarılırken Zekeriya Yılmaz (56) isimli diğer işçiyi ise arama çalışmaları 3. günde de devam ediyor. İşçiye ulaşmak için binanın ön tarafı iş makineleri ile yıkıldı. AFAD ve belediye ekipleri enkazda ki çalışmalarına devam ediyor. 45 saattir devam eden arama kurtarma çalışmalarının gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.