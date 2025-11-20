Olay, Güngören ilçesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Merter’de bir esnaf kargolarım çalındı diye kavga ettiği kargo çalışanına önce eliyle vurdu ardından silahla yaraladı. Durumu gören arkadaşı ise bıçak ile kendilerini korumaya çalıştı. İlk vurulan kargocu kaçarak bir iş yerine sığındı. Ardından diğer kargocu ile esnaf arasında küfürlü tartışma yaşandı. Bu tartışma sonrasında arkadaşına yardıma gelen kargocu da bacağından vuruldu.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan T.D. ve D.T. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan esnaf H.K.’yi arama çalışmaları devam ediyor.

Olayı gören Serdar Karabük, "Burada bir firmanın sahibi kargolarım çalındı diye aracın içindeki bir kargocuyu yakalayıp vuruyor. Diğer kargo elemanı da elimde bıçakla gelince silahını çıkarıp birine sonra diğerine ateş ediyor. İlk vurulan şahıs hemen bir firmanın içine kaçıyor. Diğer şahısta elinde bıçakla gelince küfürleştikten sonra ona da ateş ediyor. Vurulan şahıslardan bir tanesinin durumu ağır diye biliyorum. Diğeri hafif yaralanmış durumunu tam bilmiyorum" dedi.