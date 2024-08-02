Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) kararıyla 2 Ağustos itibarıyla Türkiye'de Instagram'a erişim sınırlaması getirildi. Platformun ne zaman erişime açılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı, ancak bu durumun e-ticareti nasıl etkileyeceği üzerine tartışmalar başladı.

GÜNLÜK MALİYET 1,9 MİLYAR LİRA

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Türkiye'deki toplam e-ticaretin yüzde 10'unun sosyal medya üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti. Ekmekçi, Instagram'a getirilen erişim sınırlamasının günlük 1,9 milyar liralık bir e-ticaret hacmini etkileyebileceğini söyledi. Bu hacmin, sosyal medyada yapılan alışverişlerin yanı sıra influencer trafiğiyle birlikte oluştuğunu ifade eden Ekmekçi, "Bu gelir tamamen yok olmaz ama başka zamana veya platforma kayabilir," dedi.

"INSTAGRAM'DA CİDDİ BİR EKONOMİ DÖNÜYOR"

E-ticarette tüm kanalların önemli olduğunun altını çizen Ekmekçi, yıl sonu için 3,4 trilyon liralık işlem hacmine ulaşma hedeflerinin olduğunu belirtti. Ekmekçi, bu hedefe ulaşırken herhangi bir mecranın kısıtlanmasının sektör açısından olumsuz etkileri olacağını vurguladı. "Türkiye'de Instagram çok önemli bir kanal. Bu platformda ciddi bir ekonomi dönüyor. İş modelleri ve yatırımlar bu kararın olumsuz etkilerini hissedecek," dedi.