Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir TIR, riskli olarak değerlendirilerek x-ray taramasına yönlendirildi.

Araç ve Konteyner Tarama Sistemi (AKTS) üzerinden elde edilen görüntülerin incelenmesi sonucunda, TIR’ın yakıt deposunda şüpheli yoğunluk tespit edildi. Belirlenen bölgeden alınan numunenin el tipi uyuşturucu tespit cihazıyla yapılan analizinde maddenin metamfetamin olduğu belirlendi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, toplam 764 kilogram likit metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar 768 milyon TL olduğu bildirildi.

Olayla ilgili adli soruşturmanın Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü belirtildi.