Gürpınar Balık Hali’nde balıkçılar, tuttukları balıkların maliyetinin çok altında halciler tarafından alındığını gerekçe göstererek yeni bir fiyat düzenlemesi yapılana kadar denize açılmayacaklarını söyledi. Hale balık almaya geldiğinde eli boş dönen pazarcılar ise karara tepki gösterdi.

Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali’nde denizden avladıkları balıkları toptan olarak satan balıkçılar, av yasağının kalkmasının ardından tuttukları balıkların maliyetlerinin çok altında toptancılar tarafından alındığını gerekçe göstererek, Gürpınar Balık Hali yönetiminden fiyatlarda düzenleme talep etti. Balıkçılar yeniden fiyat düzenlemesi olana kadar denize açılmayacaklarını belirterek dün avlanmaya çıkmadı. Konuyla ilgili Gürpınar’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSYÖN A.Ş yetkilileri ile toplantı yapan balıkçılar, istedikleri fiyatta satış olmazsa bugün de balığa çıkmayacaklarını ifade etti.

"Balık fiyatları kurtarmıyor"

İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği (İstanbul DEMBİR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Kul, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, "Bazı şartlardan dolayı ekonomik olarak bizler de etkileniyoruz. Tabii ki çalışma maliyetleri bizleri de etkiliyor. Bu şartlarda çalışmaya devam ediyoruz. Sektör, büyük bir sektör. Baktığınız zaman dolaylı olarak 1 buçuk milyon kişiyi etkileyen sektör. Balığı avlıyoruz, getiriyoruz, tüketimde de sıkıntı yaşıyor. Arz talepte sıkıntı yaşıyoruz. Bu sebepten dolayı bizim avladığımız balık fiyatlarını kurtarmıyor. Ondan dolayı birkaç gün ara verdik. Günlük maliyetlerde sıkıntı çekiyoruz. Halkımızın balığa yönelmesini de talep ediyoruz. Üreticilerden düşük çıkıyor balıklar. Piyasaya farklı yansıyabilir ama bu dengeyi bulmaya çalışıyor. Bizleri de düşünerek nasıl bir fiyat politikası izleriz, bizim de mağdur olmayacağımız şekilde, aramızda bunu değerlendiririz, değerli satabiliriz, bunun çabası içindeyiz” dedi.

"Talep arttığı durumda pazar dengesi oluşacaktır, denize çıkan arkadaşlarımız da masraflarını karşılayacak bir gelire kavuşacaktır"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSYÖN A.Ş. Genel Müdürü Hamdi Arpa ise, şu anda yalnızca Marmara Denizi’nde hamsi avlanması yapıldığını, Karadeniz’de şu anda hamsi avlanmaya başlanmadığını kaydederek, “Geçen sene palamut vardı, bu sene palamut yok. Bütün Karadeniz tekneleri durdu. Tutulan av miktarının az, fiyatların düşük olması, maliyetlere olumsuz yansıyor. Sıcaktan dolayı yurdun her tarafına balık gönderilmesi, talebin yükselmesi de çok mümkün olmadı. Talep arttığı durumda bir pazar dengesi oluşacaktır. Denize çıkan arkadaşlarımız da masraflarını karşılayacak bir gelire kavuşacaktır. Halkımızın da şu anda en ucuz tüketeceği hayvansal gıda balık. Buna rağmen talep henüz istenen seviyeye gelmedi. Dileriz, halkımız balığın kıymetini zaten bilir, buna da en kolay şekilde ulaşır” diye konuştu.

Pazarcılar ’avlanmama’ kararına tepkili

Dün gece Gürpınar Balık Hali’ne gelen pazarcılar ise duruma tepki gösterdi. Teknelerin açılmaması nedeniyle elleri boş dönen bir pazarcı, "Bu tekneler ’halka ucuz balık satılıyor’ diye protesto edip denize çıkmıyorlar. Dün hamsi bende 40 TL idi, bugün bana 150 TL’ye satmamı söylüyorlar. 300 TL’ye kolisini aldığım hamsiyi bana bugün bin 250 TL’ye alacağımı söylüyorlar. Kaç esnaf bugün tezgah açamadı" ifadelerini kullandı.