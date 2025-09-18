İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bir taksici mola için durduğu benzin istasyonunda bitkin halde bulduğu ebabil kuşunu korumaya aldı. Elleriyle ebabil kuşuna su içiren taksici, ebabil kuşunu evine götürüp kendine geldikten sonra doğaya salacağını kaydetti.

İstanbul’da taksicilik yapan Ömer Özdağ, mola vermek için Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’nda bulunan bir benzin istasyonuna geldi. Benzin istasyonunda hareketsiz ve bitkin halde duran bir ebabil kuşunu fark etti. Özdağ, daha sonra kuşa su vererek kendine gelmesini sağladı. Bir süre ebabil kuşuyla ilgilenen taksici, daha sonra kuşu da yanına alarak aracıyla evine gitti. Bitkin halde bulduğu ebabil kuşunu gören Ömer Özdağ, "Arabanın altında buldum. Suyu içti, kendine geldi. Buna ben birkaç gün evde bakacağım. Ondan sonra yüksek bir yerden bunu uçuracağım. Bana Rabbimden hediye geldi. Bugün paydos ettim ben müşteri almayacağım" dedi.

Taksici Ömer Özdağ, evde gerekli beslemeyi yaptıktan sonra ebabil kuşunu doğal yaşam alanına bırakacağını kaydetti.