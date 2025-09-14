CHP’de tartışmalar sürüyor. İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Tekin, dün Sarıyer’deki binaya gitmiş, Özgür Özel gelmeden binadan ayrılmıştı. Özel ise buna tepki göstererek, "Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar. Biz gidince kıyıdan kıyıdan geri geliyorlar." açıklamasında bulunmuştu.

Gürsel Tekin, Özgür Özel’in kendisi hakkında söylediği sözlere sert yanıt verdi. Özel’in ağabeyi olduğunu hatırlatan Tekin, "O cümlesi kendisine yakışmamıştır. Bir yere de kaçmam, kaçmayacağımı yedi düvel bilir." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ile sözlerinden dolayı görüşme talebinde bulunmayacağının da altını çizen Tekin, "Hakkımı hepsine haram ediyorum." diye konuştu.

Gürsel Tekin basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sayın genel başkandan ricam, bizim hukuksal bir görevimiz var. Arkadaşlarımızla görevimizi yapıp gitmek istiyoruz. Yalanlarla, iftiralarla partililerimizi bize saldırtmalar falan, umarım son olur.

ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİNE CEVAP

Sayın Özgür Özel'e yakıştıramadım. Ben Özgür Özel'in ağabeyiyim. O cümlesi kendisine yakışmamıştır. Bir yere de kaçmam, kaçmayacağımı yedi düvel bilir. Biz korkularımızı bıraktık geldik.

ŞAİBELİ KURULTAY DAVASI

Hiç beni ilgilendirmiyor. Ankara'da inşallah partimizin lehine bir karar çıkar. Biz görevimizle meşgulüz.

Parti kaçkınlarını televizyonlarına çağırıyorsunuz. Yapmayın. Bizim kıblemiz dürüstlük, insanlık. Buna da son verin. Ben de davet bekliyorum. Çokça televizyonun davetini öteledim. Benim garip ablam izlerken yalanlarınızdan dolayı ağladı.

Biz sosyal demokrat bir partiyiz. Emekten yana bir partiyiz. Bu faşist kafalardan kurtulmak için çalışıyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞME TALEBİ OLACAK MI?

Dünkü laflarından sonra olmayacak. Hakkımı hepsine haram ediyorum. Beni kürsüde yuhalattınız. Ayıptır, günahtır. 15 yıldır aynı alanda aynı mesaileri yaptık. Şimdi böyle bir canavarlaşma, tepeden bakma, bir kısım sözde kendine gazeteci aydın diyen insanların küçümseyen lafları... Vazgeçin bunlardan. Kimsiniz siz?

Beni konuşmaya mecbur etmeyin. Sonra her gün konuşurum, kimse kusura bakmasın. CHP'yi muhafaza etmek benim ve arkadaşlarımın namusudur."