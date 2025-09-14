Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, DSİ ve SASKİ yetkilileri ile yaptığı toplantıda Çamdağı Barajı’nın yapımı ve Ballıkaya Barajı’nın isale hatları için ihale süreçlerinin başladığını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kuraklık ile birlikte şehrin artan su ihtiyacını karşılamak ve Sapanca Gölü’nün geleceğini koruma altına almak için Çamdağı ve Ballıkaya Barajlarıyla ilgili güzel haberi paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe’de gerçekleştirilen görüşmenin ardından en önemli gündem maddelerinin Ballıkaya ve Çamdağı Barajları olduğunu açıklayan Alemdar, daha sonra Strateji Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile görüşmüştü. Sakarya’nın her geçen gün artan su ihtiyacına alternatif kaynaklarla çözüm ürettiklerini söyleyen Başkan Alemdar, "Altyapı hatlarımızı güçlendiriyor ve su kayıp oranımızı minimum seviyeye indirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki aylarda Hendek, Akyazı ve Sapanca ilçelerine kazandırılacak 100 kilometrelik altyapı ile içme suyunu kayıpsız bir şekilde abonelerimize ulaştıracağız. Aynı zamanda mevcut kaynaklarımız üzerindeki stresi de azalttık. Kesintisiz içme suyu ulaştırdığımız bölgelerde hamdolsun yetersizlik sorununu da çözüme kavuşturduk" dedi.

"Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum"

Ballıkaya Barajı isale hatları ve Çamdağı Barajı’nın yapımının da şehir için büyük önem taşıdığını belirten Başkan Alemdar, "Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığımız görüşmede, barajların şehrimiz için önem ve aciliyetini dile getirdim. Su kaynaklarımız üzerindeki stresten ve şehrimizin göz bebeği Sapanca Gölü’nün geldiği riskli seviyeden bahsettim. Sakarya’ya gösterdiği önem ve ülkemizin su geleceği konusundaki hassasiyeti ile birlikte sürecin hızla ilerlemesi için yanımızda olan Cumhurbaşkanımıza şahsım ve şehrimiz adına teşekkür ederim. Gövde yapımı tamamlanan ve isale hat süreci için bir süredir ihale tarihini bekleyen Ballıkaya Barajı için, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz kısa süre içerisinde ihaleye çıkacak. Adapazarı, Serdivan, Erenler, Arifiye, Sapanca, Ferizli, Söğütlü, Kaynarca, Hendek, Akyazı ve Karapürçek ilçelerine su ileteceğimiz baraj, Sapanca Gölü’ne de nefes aldıracak" diye konuştu.

"Kuzey ilçelerinin içme su geleceğine hizmet edecek"

Sakarya’nın özellikle kuzey bölgelerine içme suyu iletecek Çamdağı Barajı için de açıklamalarda bulunan Alemdar, "Su tutma kapasitesi ve iletim hatları için hedeflenen güçlü altyapısı ile Çamdağı Barajı, şehrimizin turizm ve tarım faaliyetlerinin önemli merkezleri olan Karasu, Kocaali ilçeleri için ana su kaynağı olacak. Yeni yıl ile birlikte başlatılacak ihale sürecini de inşallah hızla neticelendireceğiz. Kuzey ilçelerimizde yaşanan su sorunları Çamdağı barajı ile kesin çözüme kavuşacak. Şehrimizin içme su geleceğinin teminatı olacak yatırım süreçlerinin hızlanması için yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.