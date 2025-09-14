Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, paylaşımında Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yapay zekadan savunma sanayine, kimyadan çeliğe kadar geniş bir yelpazede yüksek enerji ihtiyacını yerli, karbonsuz ve kesintisiz çözümlerle karşılamayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye’nin nükleer enerji teknolojilerinde kendi rotasını çizerek bağımsızlığını ve gücünü güçlendirdiğini belirten Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Nükleer enerji teknolojilerinde yeni bir adım atıyoruz. Başlattığımız ‘Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı’ ile; Enerji güvenliğimizi pekiştirecek, Dışa bağımlılığı azaltacak, Net sıfır emisyon hedefimize katkı sunacak yüksek teknoloji reaktörleri Türk sanayiinin yerli üretim yetkinlikleriyle, TENMAK ve TÜBİTAK enstitüleri ile üniversitelerimizin de katkısıyla, ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz."

SON BAŞVURU TARİHİ 31 ARALIK

Çağrıya başvurular, 31 Aralık 2025 tarihine kadar "http://rip.sanayi.gov.tr" adresi üzerinden yapılabilecek.