Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Bereket Sofrası’ buluşmaları çerçevesinde Gürsu ilçesindeki vatandaşlarla bir araya geldi. Pazarcı esnafını da tezgahlarında ziyaret eden Başkan Aktaş, Bursa gibi kutlu bir şehre hizmet etmenin verdiği sorumlulukla hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, güne Gürsu ilçesindeki Emirsultan Cami’nde sabah namazını kılarak başladı. Daha sonra ‘Bereket Sofrası’ buluşmaları kapsamında Gürsulu vatandaşlarla ve pazarcı esnafıyla buluşarak görüş alışverişinde bulundu. Programa, Başkan Alinur Aktaş’ın yanı sıra Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, eski Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Türkiye olarak zor ve sıkıntılı süreçlerden geçtiklerini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, güçlü devlet ve kararlı bir milletle zor coğrafyada yola devam ettiklerini söyledi. Yerel ve genelde yatırımların hız kesmeden sürdürüldüğünü anlatan Başkan Aktaş, aynı kararlılıkla yola devam edeceklerini belirtti. Ülkenin değerleriyle, sıkıntılarıyla, dertleriyle dertlenen insanlar olduklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Daha fazla güzelliklere vesile olmanın hesabı içerisindeyiz. El birliğiyle aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bu kutlu şehre hizmet etmek gerçekten çok kıymetli. Bu sorumluluğun yüküyle hareket ediyoruz. 3 milyon 200 bin nüfuslu şehrimizin tüm ihtiyaçlarını biliyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Aktaş ve beraberindekiler, pazar alanındaki tezgahları tek tek gezerek pazarcı esnafına çorba ikramında bulunarak sohbet etti. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da konuşan Başkan Aktaş, kendisine iletilen talep ve görüşleri dikkatle dinleyerek not aldı.