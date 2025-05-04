Bursa Uludağ Üniversitesi’ndeki (BUÜ) Aşçılık ve Turist Rehberliği programları Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından akredite edildi.

Düzenlenen belge törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı ve TURAK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın, İznik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Çelik, Harmancık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ercan Şimşek’in yanı sıra akademik ve idari personel katıldı.

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, fakülte ve meslek yüksekokullarında akredite olan program sayısını arttırmak için özel bir gayret içerisinde olduklarını belirtti. Hali hazırda akredite program sayısında Türkiye ortalamasının üstünde olduklarına vurgu yapan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Bu alanda kendimizi çok daha iyi seviyelere çıkarmak istiyoruz. Türkiye’nin en güçlü MYO’larına sahip üniversitelerden biriyiz ve akreditasyon konusunda da ilk harekete geçen üniversitelerin başında geliyoruz. Dolayısıyla her iki meslek yüksekokulumuzun elde ettiği başarıyı önemsiyor ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Bu başarılar diğer programları da cesaretlendiriyor ve ufuk açıyor. Süreç içerisinde katkı veren müdürlerimizden başlayarak program başkanlarımıza ve çok kıymetli hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ise; "Geçen yıl başladığımız meslek yüksekokulları program akreditasyonlarının hızlanarak devam ettiğini söyleyebilirim. Bu sene 10 civarında başvuru yapıldı ve önümüzdeki yıllarda bu başvuruların artacağına inanıyorum. YÖK tarafından MYO’ların kalitesinin yükseltilmesi, akreditasyonların artırılması yönünde bir teşvik var, dolayısıyla biz de bu teşvikle beraber yol alıyoruz. Her iki programımızı, programın yöneticilerini ve müdürlerini gönülden tebrik ederim" açıklamasında bulundu.

Konuşmasına her iki meslek yüksekokulunu tebrik ederek başlayan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık; "Bu işe ilk başladığımızda öğretim üyelerinin yaklaşık yarısına yakını akreditasyonun çok lüzumu olmadığı görüşündeydi. Fakat zaman içerisinde o algıları yıktık. Her şeyden önce bu akredite size bir çeki düzen veriyor. Öğrencilerden geri dönüş alabiliyorsunuz, dış paydaşlardan aldığınız fikirlerle ders programınızı güncelleyebiliyorsunuz. Ne kadar çok akreditasyon, o kadar çok tanınırlık ya da o kadar çok kabul edilebilirlik demek. Bu yüzden tüm arkadaşlarımızın buna gönülden inanmasını istiyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de hem akredite olan okulların tekrar akreditasyonu yenilenir, hem de akreditasyona hazırlanan okullarımız başarıyla bu sınavı geçer ve öğrencilerin gözünde daha iyi, daha kaliteli bir eğitim sunmuş oluruz" şeklinde konuştu.