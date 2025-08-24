Olay, Bursa'nın Gürsu ilçesi Canbazlar köyündeki 2 kardeşin babaevinde meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babası vefat ettikten sonra kendilerine kalan mirası bir türlü bölüşemeyen küçük hissedarlardan biri definecilerle anlaştı. Babasının evine getirdiği definecilerle evi köstebek yuvasına çeviren hissedar, kardeşini fena kızdırdı. İstanbul'dan kalkıp eve gelen diğer hissedar, anahtarı olmadığı için bahçedeki kapıyı kırarak içeri girdi. Girdiğinde ise gördüğü manzaraya inanamadı. Yaşadıklarını bir delil niteliğinde kayda alan hissedar, durumu da tane tane anlattı.

Kaynak: İHA