Olay, iddiaya göre 26 Mayıs 2021 tarihinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi’nde meydana geldi. Tedavi altındaki bir bebeğe yönelik şiddet uygulandığı iddiaları üzerine başlatılan adli süreçte, hemşire H.D.B. hakkında görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma yürütüldü. Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Müşteki ailenin avukatı, sanık hakkındaki şikayetlerinin sürdüğünü yineledi. Sanık avukatı ise bazı basın organlarında haberlerin yeniden servis edilmesinin yargı sürecini olumsuz etkilediğini ileri sürdü. Ayrıca sanığın sosyal medya üzerinden tehditler aldığını, bu nedenle adres değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık H.D.B. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin yetersiz kaldığına hükmederek tutuklanmasına karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla 19 Şubat tarihine ertelendi.

Kaynak: İHA