Şenliklerde sihirbaz gösterileri, bubble show ve çeşitli sahne etkinlikleri büyük ilgi görürken, çocukların en çok beğendiği etkinlik ise bayrak gösterisi oldu. Minik katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla sahneye çıkarak Türkiye'yi anlatan şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Ortaya çıkan coşkulu görüntüler, ailelerden de tam not aldı.

Spor faaliyetleriyle çocuklar tatili zinde geçiriyor

Esenyurt Belediyesi, sömestir tatili boyunca sadece kültürel etkinliklerle değil, spor faaliyetleriyle de çocuklara dolu dolu bir tatil sunuyor. Farklı branşlarda spor müsabakaları ve eğitimlerin yanı sıra çocuklar için tenis kortu gezisi düzenlendi. Ayrıca ilçede ilk kez oryantiring yarışmasının yapılacağı açıklandı. Aileler ve çocuklar, etkinlik programlarına belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabiliyor.

'Etkinlikler çok güzel'

Çocuğuyla birlikte şenliğe katılan Şengül Sarıca Doğan, etkinliklerden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: 'Çocuklarımız evde sıkılıyordu. Buraya geldik. Etkinlikler çok güzel. Her zaman gelmeye çalışıyorum, çok memnunuz. Özellikle bayrakla ilgili yapılan gösteriyi çok beğendik. Çocuklarımızı rahatlıkla getirebileceğimiz bir ortam oluyor. Belediye Başkan Vekilimiz Can Aksoy'a teşekkür ederim.'

'Burada çok eğlendim'

Etkinliğe katılan Defne Sorucu ise mutluluğunu, 'Burada çok eğlendim. Yüzümü boyattım, bir şeyler yedim. Burası çok eğlenceliydi. Esenyurt Belediyesine teşekkür ediyorum' sözleriyle ifade etti.