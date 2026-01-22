Atıkların geri dönüşüme kazandırılması için 'Sıfır Atık' projesi kapsamında ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürüten Sultangazi Belediyesi, bu kez Dönüştüren Eller Atölyesi'ni hayata geçirdi. Nene Hatun Kültür ve Yaşam Merkezi'nde, kadınlar 'geri dönüşüm' için bir araya geldi.

Azalt-Yeniden Kullan-Dönüştür konseptiyle oluşturulan Dönüştüren Eller Atölyesi'nde atıkların üretim şekli korunarak tekrar tekrar kullanılması sağlanıyor. Kavanozlar, eski tavalar, çeşitli şişeler gibi bir çok atık malzeme atölyede yepyeni bir hale dönüşüyor. Atölye ile bir ürünü atmadan ya da yenisiyle değiştirmeden önce yeni kullanım alanlarının oluşturulması, atıkları geri dönüştürmeye teşvik edilmesi hedefleniyor.

'Her atık çöp değildir'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık projesi sadece ülkemizin değil, dünyanın geleceği için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda ilçemizde güçlü bir çalışma yürütüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, tüm kamu ve kurumlarında her ay için bir strateji belirleyerek atık konusuna dikkat çekilmesini istedi. Ocak Ayı teması olan 'Azalt-Yeniden Kullan- Geri Dönüştür' kapsamında bizler de Dönüştüren Eller Atölyesi'ni hayata geçirdik. Kadınlarımız evlerinde kullanmadığı eşyaları atölyemizde yeni ürünlere dönüştürerek tekrar kullanılmasını sağlayarak geri dönüşüme katkı sunuyor' dedi.