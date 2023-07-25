Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gürsu’daki öğrencilerin faydalanacağı Gençlik Merkezi’nin inşaatına başladı.

Gürsu Belediyesi’nin 18 proje yaptığı ve sayısız hizmet sağladığı Yenidoğan Mahallesi’ne Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden de yepyeni bir yatırım müjdesi geldi. Yenidoğan Mahallesi’nde yapımına başlanan Gençlik Merkezi, 2 bin 500 metrekare parkın içinde olacak şekilde inşa edilmeye başlandı. İki katlı olarak yapımı planlanan Gençlik Merkezi’nde tamamen gençlere yönelik kurslar ve eğitimler verilecek.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu’ya hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin sosyal ve kültürel tüm ihtiyaçlarını göreceği tam donanımlı bir Gençlik Merkezi için Bursa Büyükşehir Belediyesi düğmeye bastı. İnşallah çok kısa sürede burada bir merkezimiz daha olacak. Bu vesile ile ben Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a çok teşekkür ederim” dedi.