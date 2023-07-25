Gelin, WhatsApp'ın sihirli dünyasına adım atalım! Burası, arkadaşlarınızla, ailenizle ve sevdiklerinizle keyifli anılar biriktirdiğiniz büyülü bir sohbet dünyası. Mesajlarınızın çevrimiçi bir kahkahaya dönüştüğü, heyecanlı durum güncellemeleriyle enerjinizin yükseldiği bu renkli dünyada, kendinize bile mesaj gönderebilir, gizemli gizlilik ayarlarını keşfedebilirsiniz.

WhatsApp, son görülme ve çevrimiçi bilgisi özellikleri hakkında kullanıcılarına önemli bilgiler sağlıyor. Bu özellikler, diğer kullanıcıların sizinle ilgili anlık bilgilere erişmesini sağlar. "Son görülme" kişilerinizin WhatsApp'ı en son ne zaman kullandığını gösterirken, "çevrimiçi bilgisi" ise kişilerinizin cihazlarında WhatsApp'ın ön planda açık ve internete bağlı olup olmadığını ifade eder. Ancak, çevrimiçi olmak her zaman mesajınızı okuduğu anlamına gelmez.

Unutmayın ki WhatsApp aramaları ve mesajları varsayılan olarak uçtan uca şifrelenmiştir, bu da kullanıcıların iletişimlerinin güvenliğini sağlar.

Şimdi yavaş yavaş adımlara geçiyoruz. Sizler için derledik..

SON GÖRÜLME VE ÇEVRİMİÇİ BİLGİSİ GİZLİLİK AYARI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Android Cihazlar İçin:

WhatsApp uygulamasını açın.

Sağ üst köşedeki üç noktaya (menü) tıklayın.

Menüden "Ayarlar" seçeneğine dokunun.

Ayarlar sayfasında "Hesap" seçeneğine tıklayın.

"Gizlilik" seçeneğini seçin.

Burada son görülme, profil fotoğrafı, hakkımda, durum güncellemeleri ve okundu bilgisini kimlerin görebileceğini belirlemek için ilgili seçeneklere dokunun ve tercihlerinizi yapın.

iPhone Cihazlar İçin:

WhatsApp uygulamasını açın.

Sağ alt köşedeki "Ayarlar" simgesine dokunun (dişli simgesi).

"Hesap" sekmesine dokunun.

"Gizlilik" seçeneğine dokunun.

İlgili özellikleri (son görülme, profil fotoğrafı, hakkımda, durum güncellemeleri ve okundu bilgisi) kimlerin görebileceğini belirlemek için ilgili seçenekleri seçin veya açıp kapayın.

KaiOS Cihazlar İçin:

WhatsApp uygulamasını açın.

"Seçenekler" menüsüne gidin.

"Ayarlar" seçeneğine tıklayın.

"Hesap" seçeneğine tıklayın.

"Gizlilik" seçeneğine tıklayın.

İlgili özelliklerin kimler tarafından görüleceğini düzenlemek için seçenekleri seçin veya açıp kapatın.

Masaüstü Cihazlar İçin:

WhatsApp uygulamasını bilgisayarınızda açın.

Ekranın sağ üst köşesinde bulunan üç noktaya (menü) tıklayın.

Menüden "Ayarlar" seçeneğine tıklayın.

Ayarlar sayfasında "Hesap" seçeneğine tıklayın.

"Gizlilik" seçeneğine tıklayın.

İlgili özellikleri (son görülme, profil fotoğrafı, hakkımda, durum güncellemeleri ve okundu bilgisi) kimlerin görebileceğini düzenlemek için seçenekleri seçin veya açıp kapatın.

DURUM GİZLİLİK AYARINI DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

WhatsApp'ta durum güncellemelerinin gizlilik ayarlarını değiştirmek oldukça basit bir işlemdir. Durum güncellemelerinizi kimlerin görebileceğini ve paylaşacağınız kişileri nasıl belirleyeceğinizi şu adımlarla açıklayabilirim:

WhatsApp uygulamasını açın.

Durum Güncelleme Sayfasına Gidin:

• Android Kullanıcıları: Ana ekrandaki menüden "Durum" sekmesine dokunun.

• iPhone Kullanıcıları: Ana ekrandaki menüden "Durum" sekmesine gidin.

Durum Gizlilik Ayarlarını Açın:

• Android Kullanıcıları: Sağ üst köşedeki dişli simgesine dokunun ve "Durum gizlilik ayarları" seçeneğini seçin.

• iPhone Kullanıcıları: Ekranın üst kısmındaki "Gizlilik" yazısına dokunun.

Tercihinizi Seçin:

Açılan gizlilik ayarları sayfasında, aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edin:

a. "Kişilerim": Bu seçenek, durum güncellemelerinizi telefon rehberinizdeki tüm kişilerle paylaşacaktır. Varsayılan olarak bu seçenek seçilidir.

b. "Şunlar Hariç Kişilerim…": Bu seçenek, durum güncellemelerinizi yalnızca telefon rehberinizde kayıtlı olan ve ayrıca belirlediğiniz kişiler dışındakilerden gizleyecektir. Bu durumda, belirlediğiniz kişiler durum güncellemelerinizi görebilir.

c. "Sadece şu kişilerle paylaş…": Bu seçenek, durum güncellemelerinizi sadece belirlediğiniz kişilere gösterecektir. Bu seçeneği seçtiğinizde, durum güncellemeleriniz yalnızca seçtiğiniz kişiler tarafından görülecektir.

d. "Facebook": Eğer WhatsApp hesabınız Facebook ile bağlıysa, bu seçenek WhatsApp'taki tüm kişilerinizin ve Facebook hikayenizi görebilen Facebook kişilerinizin durum güncellemelerinizi görmesini sağlar. Bu durumda, durum güncellemelerinizi Facebook'ta otomatik olarak paylaşmak için "hep paylaş" seçeneğine dokunabilir veya "Durumu Facebook'ta paylaşmayı devre dışı bırak" seçeneğini seçebilirsiniz.

Notlar:

Yaptığınız gizlilik ayarları, daha önce yayınladığınız durum güncellemelerini etkilemez. Yani, önceki güncellemelerinizin gizlilik ayarları, yeni ayarlarınıza göre değişmeyecektir.

Durum güncellemelerinizi kimlerin görüntülediğini görmek için "Okundu bilgisini" devre dışı bırakmış olmanız gerekmektedir. Eğer bu özelliği kapattıysanız, durum güncellemelerinizi kimlerin gördüğünü takip edemeyeceksiniz. Aynı şekilde, siz de başkalarının durum güncellemelerini gördüğünüzü bilemeyeceksiniz.

Bu adımları takip ederek WhatsApp durum güncellemelerinizin gizlilik ayarlarını istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

KİŞİ ENGELLEME VE ENGELLENME

WhatsApp uygulamasında bir kişiyi engellemek veya engeli kaldırmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Kişiyi Engelleme:

WhatsApp'ı açın.

Diğer seçenekler (üç nokta veya dikey üç çizgi) simgesine dokunun.

Ayarlar'a dokunun.

Gizlilik seçeneğine girin.

Engellenmiş Kişiler'e dokunun.

Ekle (genellikle artı "+" simgesi) butonuna dokunun.

Engellemek istediğiniz kişiyi arayarak seçin veya listeden seçin.

Kişiyi seçtikten sonra "Engelle" düğmesine dokunun.

Alternatif olarak, kişiyle aranızdaki sohbet penceresini açın, Diğer seçeneğine dokunun ve "Engelle" seçeneğine gidin.

Bilinmeyen Telefon Numaralarını Engelleme:

Bilinmeyen telefon numarasıyla aranızdaki WhatsApp sohbetini açın.

Engelle'ye dokunun.

Kişinin Engelini Kaldırma:

WhatsApp'ı açın.

Diğer seçenekler (üç nokta veya dikey üç çizgi) simgesine dokunun.

Ayarlar'a dokunun.

Gizlilik seçeneğine girin.

Engellenmiş Kişiler'e dokunun.

Engelini kaldırmak istediğiniz kişiye dokunun.

Kişinin engelini kaldırmak için "Engelini Kaldır" düğmesine dokunun.

Alternatif olarak, kişiyle aranızdaki sohbet penceresini açın, kişinin adına dokunun ve "Engelini Kaldır" seçeneğine gidin.

Kişiyi Şikayet Etme:

Şikayet etmek istediğiniz kişiyle aranızdaki sohbeti açın.

Diğer seçenekler (üç nokta veya dikey üç çizgi) simgesine dokunun.

"Diğer" seçeneğine dokunun.

"Şikayet Et" seçeneğine dokunun.

Şikayet etmek istediğiniz kişiyi aynı zamanda engellemek ve aranızdaki sohbet mesajlarını silmek için kutuyu işaretleyebilirsiniz.

"Şikayet Et" düğmesine dokunun.

Not: WhatsApp'ta yapılan güncellemeler ve arayüz değişiklikleri söz konusu olabilir. Bu nedenle, anlatılan adımlar zaman içinde değişebilir veya farklılık gösterebilir. Güncel adımları öğrenmek için WhatsApp uygulamasındaki yardım ve destek belgelerini veya resmi kaynakları kontrol etmeniz önerilir.

KENDİNİZE MESAJ GÖNDERME NASIL YAPILIR?

İlk adım olarak, mesajınızı kendinize göndermek için yeni bir sohbet oluşturun.

Sohbetinizi oluşturduktan sonra, adınızı veya telefon numaranızı bu sohbete ekleyin.

Bir Mesajı Kendinize İletme Aşamaları:

Kendinize iletmek istediğiniz mesajı içeren sohbeti açın.

İlgili mesajın üzerine geldiğinizde, bir ileti simgesi (genellikle üç nokta şeklinde) belirecektir. Bu simgeye tıklayın ve "Mesajı İlet" seçeneğini seçin.

Ardından, iletmek istediğiniz kişi yerine adınızı veya telefon numaranızı aratın ve gönderin.

Kendinize gönderdiğiniz mesajlar, güvenliğinizi sağlamak için uçtan uca şifrelemeyle korunur, böylece yalnızca sizin erişiminizde olur.

Not: Bu özellik, sesli ve görüntülü arama yapma, bildirim alma, kendinizi engelleme veya şikayet etme gibi bazı özellikleri devre dışı bırakır, ancak notlarınızı düzenlemek ve takip etmek için ideal bir çözümdür.

WhatsApp'ın sihirli dünyasına adım atmanın keyfini yaşamak için artık hazırsınız! Arkadaşlarınızla, ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte keyifli anılar biriktireceğiniz bu büyülü sohbet dünyasında, iletişiminizin güvende olduğunu ve gizliliğinize önem verildiğini bilmek sizi rahatlatacak. Heyecanlı durum güncellemeleri ve eğlenceli sohbetlerle dolu bu renkli dünyada, kendinize bile mesaj gönderebilir ve notlarınızı özel şekilde saklayabilirsiniz. Hadi, WhatsApp'ın sihirli dünyasına adım atın ve unutulmaz anılarla dolu bir yolculuğa çıkın!