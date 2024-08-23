Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından personele yönelik Lösemi-Kanser Hastalıkları Farkındalık Eğitimi düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, “İnsana dokunan hizmetler yapmaktayız. Kapılarımızı açtık, gönlümüzü açtık” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliğinde Lösemi-Kanser Hastalıkları Farkındalık Eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen eğitim programına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, LÖSEV yetkilileri ile personel katıldı.

“İNSANA DOKUNAN HİZMETLER YAPMAKTAYIZ”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, Sivil Toplum Kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde pek çok faaliyeti yürüttüklerini dile getiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, bu faaliyetlerin de bereketini yaşadıklarını ifade etti. Öztürk, Büyükşehir Belediyesi olarak insana dokunan hizmetler yapmakta olduklarının altını çizerek, konuşmasında şunları kaydetti:

“İnsana dokunan hizmetler yapmaktayız. Bugün de burada Kayseri Büyükşehir Belediyemiz insan kaynakları daire başkanlığımız ve Kayseri LÖSEV İl Koordinatörlüğü ile bir eğitim semineri düzenledik. Bu seminere katkılarından dolayı hem hoş geldiniz diyorum hem de teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç başkanımın da sizlere selamlarını ayrıca iletmek istiyorum.”

“KAPILARIMIZI AÇTIK, GÖNLÜMÜZÜ AÇTIK”

Lösemili çocuklara hizmet eden, onlara dokunan Türkiye’deki hemen her ilde faaliyetlerini eğitim, yardım gibi hizmetlerle insana dokunan çalışmaları ile hayata dokunan bir vakfın bir eğitim çalışmasında beraber olduklarını ifade eden Öztürk, “Kapılarımızı açtık, gönlümüzü açtık. Biz de aynı duygularla, bu çocuklarımıza ya da rahatsızlığa düçar olmuş kişilere nasıl hizmet edebiliriz, onun kaygısı içerisinde çalışmalarımızı yürütürken, bir de bilinçlendirme çalışması olarak, eğitim faaliyeti olarak, lösemi ile mücadele ile ilgili Kayseri il koordinatörlüğündeki halkla ilişkiler sorumlusu Sayın Murat Bey’den bu konu ile ilgili bilgileri alacağız” diyerek, söz konusu hastalığın çaresi olduğunu ve LÖSEV’in her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı.

Sunulan eğitim imkânından dolayı Başkan Büyükkılıç ve Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk’e teşekkür eden Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı İl Koordinatörü Sibel Kurşun da “LÖSEV ve kanser farkındalığıyla ilgili seminer vermek istedik. Kanser artık toplumumuzun bir gerçeği, en son Haziran ayında yapılan bir araştırmaya göre ülkemizdeki kanser oranı yüzde 38 gibi yüksek bir rakama ulaşmış durumda. Bizler bu konuda hem neler yapıyoruz hem de nelerle karşılaşabiliriz? Bunlar hakkında bilgi vermek istedik” ifadelerini kullandı.

Lösemili çocukların ve ailelerinin bu zorlu mücadelelerinde destek olmak ve LÖSEV çalışanlarını desteklemek amacıyla düzenlenen programda, eğitmen Murat Gündoğan tarafından katılımcılara kanser konusunda farkındalık oluşturacak bilgiler paylaşıldı.