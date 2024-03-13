Gut hastalığının teşhisine yardımcı olabilecek testler aşağıda sıralanmıştır:

Kan tahlilleri:

Kan dolaşımında bulunan ürik asit ve kreatinin seviyelerinin belirlenmesi gut hastalığının teşhis edilmesine yardımcı olur.

Ancak bazı kişilerde ürik asit seviyesi yüksek olsa da, gut hastalığına ait belirtiler görülmeyebilir.

Bazı kişilerde ise kanda bulunan ürik asit miktarı normal olsa da, gut hastalığı geçirebilir.

Eklem sıvısı tahlili:

İnce bir iğne ile gut hastalığı olan eklemden alınan eklem sıvısı mikroskop altında incelenerek, gut hastalığına sebep olan ürik asit kristalleri görülebilir.

Radyolojik tetkikler:

Gut hastalığından etkilenen eklemin röntgeni çekilerek, eklem iltihabına sebep olabilecek diğer nedenler dışlanabilir.

Ultrason ile de eklem sıvısı içindeki ürat kristalleri belirlenebilir.

Gut hastalığının tedavisi nasıl yapılır ?

Gut tedavisinde bir yandan akut ağrılı dönemleri tedavi etmek, bir yandan da guta bağlı rahatsızlık gelişimini engellemek için ilaçlar kullanılır.

Gut hastalığı ağrılarını geçirmek için kullanılan ilaçlar

Non steroid antienflamatuvar ilaçlar: NSAID olarak kısaltılan bu ilaçlar, ağrı kesici ve iltihap giderici ilaçlardır. Ağrı ve iltihabın durumuna göre doktorunuz uygun ilacı ve kullanım şeklini belirleyecektir.

Kolşisin: Gut ağrılarında bir diğer ilaç olan kolşisin de akut ataklar sırasında kullanılır.

Steroid ilaçlar: İltihap ve ağrıyı geçirmek için steroid ilaçlar da verilebilir. Steroid ilaçlar hap şeklinde kullanılabileceği gibi, eklem içine yapılan iğne formunda da olabilir. Bu tedavi seçeneği genellikle diğer ilaçları çeşitli nedenlerle kullanamayan hastalarda tercih edilir.

Gut hastalığına bağlı gelişen rahatsızlıkları önlemek için kullanılan ilaçlar

Ürik asit üretimini engelleyen ilaçlar: Ürik asit üretimini bloke ederek, kan dolaşımında ürik asit seviyesinin yükselmesini engellerler. Böylece gut gelişimi önlenmiş olur.

Ürik asit atılımını artıran ilaçlar: Böbreklerin kan dolaşımındaki ürik asidi süzerek atmasını sağlayan bu tip ilaçlar, bu sayede kan ürik asit seviyesini düşürür. Böylece gut gelişimi de engellenir.

Gut hastalığı belirti ve rahatsızlıklarını geçirmek için ilaçlar fayda gösterir. İlaçların yanında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

Alkollü içecekler kısıtlanmalıdır,

Bol su içilmelidir,

Kırmızı et, sakatat ve deniz mahsullerinin tüketimi sınırlandırılmalıdır,

Egzersiz yapılmalıdır.