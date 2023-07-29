KoçSavunma, MKE ve TÜBİTAK SAGE iş birliği ile geliştirilen “Türkiye’nin ilk yerli ve milli akıllı deniz dip mayını” MALAMAN bu yıl 25-28 Temmuz arasında gerçekleştirilen IDEF’23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na damgasını vurdu.İSTANBUL (İGFA) - Ülke savunmasını güçlendiren yenilikçi teknolojilere imza atan Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri (KoçSavunma) gelişmiş mayın teknolojisi MALAMAN ile bu yıl 25-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen IDEF’23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda fark yarattı. KoçSavunma, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) ve TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) iş birliği ile geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli akıllı deniz dip mayını MALAMAN fuar süresince ziyaretçilerle buluştu. MALAMAN KoçSavunma standı dışında Milli Savunma Bakanlığı standında da yerini aldı.

Türkiye’nin deniz yetki ve ilgi alanlarında deniz kontrolünü çok daha yüksek etkinlikle sağlamak üzere, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tamamen yerli ve milli olan yüksek teknoloji ürünü MALAMAN akıllı deniz dip mayınını envanterine katacak.

KoçSavunma’nın MALAMAN projesindeki paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği ve IDEF’23’te lansmanını yaptıkları ikinci önemli sürpriz ise Türk Silahlı Kuvvetlerimize ilk kez “havadan hassas deniz mayınlama harekâtı” yeteneği kazandıracak mayın konsept çözümü (UÇA) oldu.

KoçSavunma Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akarca, IDEF’23’e bu yıl da Türk savunma sanayiini büyüten yenilikçi teknolojilerle katıldıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Savunma sanayileri, ülkelerin güvenliği ve huzuru açısından stratejik rollerinin yanı sıra ekonomideki ağırlıkları itibarıyla da toplumsal refahın artışında yaşamsal bir görev üstleniyorlar. Gelişmiş ülke ekonomilerinin iç dinamiklerinde mutlaka güçlü bir savunma sanayiinin parmak izini görürsünüz. Bu alanda son yıllarda ülkemizde uygulanan özel sektör ve kamu işbirliklerinin doğru modellerle isabetli sonuçlar elde ettiğini görmek kuşkusuz hepimizi gururlandırıyor. Bu çabanın en değerli ve somut örneklerinden biri olan MALAMAN akıllı deniz dip mayınını ve havadan hassas deniz mayını konsept çözümünü (UÇA) paydaşlarımızla birlikte IDEF’23’te güçlü bir şekilde sergilemekten onur duyuyoruz.